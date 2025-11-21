即時中心／潘柏廷報導

民眾黨立院黨團總召黃國昌，昨（20）日在立法院司法及法制委員會質詢時，不小心口誤將「造詣」唸成「造紙」在網路上受到高度關注。對此，黃國昌今（21）日上午在民眾黨團召開記者會時，坦言自己口誤，「沒關係，我等下回去重新罰寫10遍，希望下次『造詣』不要講成『造紙』」。

民眾黨團今日上午召開記者會的媒體提問環節中，有媒體問到，黃國昌昨天在司法委員會質詢的時候，好像有把「造詣」唸成「造紙」，在網路上有掀起討論，是本來不知道嗎？還是當下口誤不小心的？

快新聞／黃國昌被抓包！「造詣」又唸成「造紙」 本人認錯：回去罰寫10遍

民眾黨立院黨團今日召開記者會。（圖／民眾黨團提供）

對此，黃國昌則坦言，造詣、造紙確實是他口誤，而他之前直播就犯過相同的錯誤，「沒關係，我等下回去重新罰寫10遍，希望下次『造詣』不要講成『造紙』」。

黃國昌昨日質詢憲法法庭書記廳長許碧惠時，談到對方在程序法學、訴訟法學造詣應該蠻深，卻將「造詣」唸成「造紙」，相關影片曝光後，外界都相當關注。





