黃國昌被整合怎照顧小雞？蘇巧慧：他高明

▲對於外界關注黃國昌是否參選到底，蘇巧慧質疑若被整合那小雞該怎麼辦，「可能人家比較高明吧」。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長，並叫板國民黨要求藍白合，對此甫獲民進黨選對會徵召的蘇巧慧今（18）日接受專訪時表示，自己在地方跑的時候最常看到副市長劉和然，也很常看到民眾黨的小雞，但不能明白小雞這麼多若黃被整合，那小雞要怎麼辦？「可能人家比較高明吧」。

蘇巧慧今日接受資深媒體人周玉蔻專訪表示，被問及最怕對手是誰，蘇巧慧說坊間有民調出爐，跟自己走訪的感覺差不多，在地方跑的時候最常看到劉和然。

至於黃國昌是否會選到底？蘇巧慧表示，自己在地方跑很常看到民眾黨的小雞，不能明白的事，小雞這麼多，若是被整合後小雞要怎麼辦，「可能人家比較高明吧」。

