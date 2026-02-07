黃國昌被洗臉尬回2政策！周軒打臉：早就在做了

政治中心／周孟漢報導



民眾黨新北市長參選人黃國昌7日與新北市議員陳世軒前往新莊宏泰市場掃街、發春聯，未料一開始就遭遇「震撼教育」，被一名豬肉攤老闆直球提問「你要把新北帶到什麼地方去？」，接著黃國昌則提出有關教育與長輩健康的相關政策，讓政治工作者周軒傻眼開酸，表示這些政策「中央本來就有」，傻眼轟「難怪黃國昌什麼事都要喊賴清德」。

黃國昌7日前往新莊宏泰市場掃街、發春聯，未料一開始就遭遇「震撼教育」。一名豬肉攤老闆當場質疑「你要把新北帶到什麼地方去？」黃國昌回應「帶到更好的地方」，卻未能說服老闆，再度提問「更好是什麼地方？」、「你要講清楚，哪邊更好？我要聽你講出來」，要求黃國昌具體說明施政方向。

黃國昌（中）掃街遭遇民眾質疑。（圖／民視新聞）





黃國昌則提到「年輕人要有未來」，老闆則當場回嗆「我們要的是福利！」當黃國昌進一步說明年輕人與長者相關政策時，豬肉攤老闆再度打斷，直接點出具體訴求「你提到銀髮族，那我給你一個意見，65歲以上假牙要補助多少？蘇巧慧說5萬，你敢不敢把支票開出來？」讓現場氣氛一度尷尬。

現場氣氛一度尷尬。（圖／民視新聞）





對此，周軒透過臉書有感而發，傻眼寫下「很明顯的黃國昌不清楚自己在講什麼」，透露黃國昌提出的「二到六歲類義務教育」，他表示「現在中央已經有零到六歲國家一起養，不然要全部免費嗎？」；另一項「長輩健康檢查免費」，他則透露「中央本來就有補助65歲以上長輩每年一次的健康檢查」。





周軒笑喊「我推薦這攤阿北參選台北市長」。（圖／民視新聞）





最後，周軒開酸「一個要選新北市長的人，到市場面對民眾，背出來的東西都是中央早就已經在做的。難怪黃國昌什麼事都要喊賴清德」。文章出爐後，更在留言區中大讚這位豬肉攤老闆，「我推薦這攤阿北參選台北市長」。









