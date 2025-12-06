黃國昌被爆住上億豪宅！王義川酸「假鬼假怪」：不用一天到晚裝窮

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌被爆搬離汐止老家，住進北市仁愛路的豪宅。民進黨立委王義川今（6）日受訪時指出，有錢不是罪過，黃國昌太太家族有錢也不是秘密，但不用一天到晚裝窮，上台高喊居住正義、下台住在豪宅，黃國昌「假仙假觸、假鬼假怪」也會被選民發現，原來他的一切都是演出來的。另對於桃園市長選戰，王義川則說，選舉徵召全部聽黨主席賴清德與選對會最後的建議。

王義川上午替北市中正、萬華區市議員參選人張銘祐站台，他在受訪時表示，桃園選舉還早，選對會還在努力中，應該在1月、2月才會定案。自己身為不分區立委，被黨中央指派認養桃園，桃園市長選舉徵召全部聽黨主席賴清德，跟選對會最後的評估、建議。

另黃國昌被踢爆住進豪宅，王義川則說，每個人都希望努力向上、賺大錢、開好車住好房，有錢不是罪惡，黃國昌太太的家族有錢也不是秘密，也不用一天到晚裝的自己很窮，上台喊居住正義說國家對不起年輕人、年輕人住不起房子，下台後坐著自己的車、住在豪宅這樣就沒道理，有錢人從政也不避諱說自己有錢，黃國昌「假仙假觸、假鬼假怪」也會被選民發現，原來他的一切都是演出來的。

對於選情，張銘祐則直言自己很有信心，20年來無論在社會運動或轉戰媒體，他都以台灣正本土派光榮，感謝王義川喊出我們的心聲，他說自己是台灣國立委，值得支持。他表示，王義川還交代自己要拚市議員，要為台灣人，要勇敢表現。服務處高掛清廉、勤政、愛鄉土，也高掛民進黨旗，「做民進黨要感到驕傲，為何連黨徽都不敢放？我就是深綠、正綠」。

王義川則表示，有人擅長地方跑攤，張銘祐是中正萬華的正台派、正台灣市議員，自己也是正台灣、正台派的立委，所以推薦中正萬華全力支持張銘祐。

