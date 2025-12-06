黃國昌被爆住上億豪宅 王義川酸「假鬼假怪」：不要總裝窮

民進黨立委王義川直言，有錢也不必總是裝窮。(資料畫面)

民眾黨主席黃國昌被爆搬離汐止老家，住進台北市上億豪宅，每月管理費高達1.3萬元。對此，民進黨立委王義川今（6日）直言，有錢不是罪過，但也不必總是裝窮，「上台喊國家對不起年輕人，下台卻坐豪車回豪宅，這樣假鬼假怪遲早會被選民發現，一切都是演出來的」。

民眾黨主席黃國昌被爆搬離汐止老家，住進位於台北市仁愛路四段的上億豪宅，不只房子總價驚人，每月管理費更高達1.3萬元，外界認為，黃國昌高喊「居住正義」，卻住進「蛋黃地帶」豪宅，恐怕與形象有落差。對此，黃國昌則表示，自從他在2023年將汐止老家拆掉之後，當然就需要在外面租房子住。

民進黨立委王義川今（6日）受訪時直言，每個人都希望努力向上、賺大錢、住好房，有錢並不是罪惡，黃國昌妻子的家族有錢也不是秘密，「不用總是裝窮，上台喊居住正義，下台後卻坐豪車、住豪宅，這樣假鬼假怪遲早會被選民發現，一切都是演出來的」。

另外，針對是否參與桃園市長選舉，王義川回應，自己還在努力當中，選對會應該會在1、2月左右才會定案，身為民進黨員、不分區立委，對於桃園市長選舉的徵召，一切都依黨主席賴清德及選對會最後的評估決定。





