即時中心／潘柏廷報導

民眾黨時常高喊居住正義，使得不少年輕人願意支持；只是，前黨主席柯文哲愛妻陳佩琪看1.2億豪宅，再加上現任黨魁黃國昌被爆出居住台北市仁愛路億元豪宅，而黃國昌日前也坦承「我2023年把汐止老家拆了以後，當然就要到外面租房子住啊！」。對此，民進黨立委王義川今（6）日受訪強調，「也不用一天到晚裝得很窮」，而黃國昌這樣的假仙、假鬼假怪，也會被選民發現原來黃國昌本質是這樣，一切都是演出來的。

王義川今日抵達民進黨台北市中正萬華擬議員參選人張銘祐成立的服務處前，為張銘祐站台造勢；針對黃國昌被爆出居住在億元豪宅，王義川則表示，大家都希望賺錢、開好車、住豪宅，每個人都想要這樣子努力，其實有錢不是罪惡，而黃國昌太太的家族有錢也不是秘密，因此家族有錢就是有錢。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞資料照）

「也不用一天到晚裝得很窮」，王義川大酸，一邊上台喊居住正義、國家對不起年輕人、年輕人買不起、租不起房子，結果演講完下台後坐著自己的車、住在豪宅，那就沒道理了。

最後，王義川也強調，很多很有錢的人從政，也不會避諱有錢的事實，但黃國昌這樣的假仙、假鬼假怪，也會被選民發現原來黃國昌本質是這樣，一切都是演出來的。

原文出處：快新聞／黃國昌被爆住台北億元豪宅！王義川喊不用裝窮：假鬼假怪

