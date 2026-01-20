黃國昌被爆偷渡軍事機密資料！辯稱不小心也沒用 今遭按鈴告發

黃國昌今遭按鈴告發。（圖／翁靖祐攝）

黃國昌日前於立法院召開軍購機密會議後，被人踢爆疑似將機密資料帶離會議現場，引發譁然。事後黃國昌受訪，辯稱自己是不小心的，甚至還說其實等美方公開後，大家也會發現這些項目根本不是什麼機密。台北市議員中正萬華區參選人張銘祐對黃國昌的言行不滿，今（1月20日）日在律師詹晉馨的陪同下，來到北檢按鈴告發。

立法院外交國防委員會於昨日召開秘密會議，結束後民進黨立委沈伯洋踢爆，民眾黨立委黃國昌竟將機密資料帶出機密會議室，所幸第一時間被追回。對此，黃國昌稱自己發現不小心夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回會議室繳回，稱沈伯洋室在抹黑。

事後黃國昌被媒體訪問時，他稱今天這場機密會議就是過水，並表示會尊重國防部將特別預算標註為機密，但等到美方公開以後，大家就會發現實際上也不算是什麼機密。

針對黃國昌的言行，台北市議院中正萬華區的市議員參選人張銘祐對此感到不滿，於今日上午9時30分來到台北地檢署按鈴告發，認為黃國昌涉犯國安法第2條第2款以及刑法第109條和第110條。

