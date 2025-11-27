黃國昌被爆「訪日見不到親台大咖」 許甫反批涉外人士很失禮：外交部快來澄清

黃國昌被爆訪日見不到親台大咖，許甫反批這個說法對日本國會議員非常冒犯、失禮。（翻攝自黃國昌臉書）

民眾黨主席黃國昌日前與民眾黨台北市議員陳宥丞率青年團訪問日本，期間與日本在野黨議員以及日華懇會長古屋圭司等人會面。但有媒體報導指出，黃國昌此行欲見自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥等親台指標性人物，卻都遭到婉拒。對此，民眾黨副祕書長許甫今（27日）做出回應，反批所謂的涉外人士說法非常冒犯、且在外交上非常失禮。

傳麻生太郎等親台派婉拒拜會 黃國昌出訪被指個人造勢

黃國昌25日起率團赴日進行訪問交流，然而《NOWNEWS》報導，黃國昌本來想拜訪麻生太郎、野田佳彥、超級親台的東京都知事小池百合子，以及日本維新會高層，但這些親台派的指標性人物全都婉拒了。

廣告 廣告

該報導還提到，有「涉外人士」指出，黃國昌用黨主席身分出訪，日本在野黨主席若時間允許通常都會安排會面，但黃國昌是帶青年團訪問，成員僅有2公職，因此日方評估由黨主席層級接見並不恰當，並直指黃國昌就是用國會議員身分訪日，訪問名單有如「過水」，行個人造勢之實。

許甫反擊批涉外人士非常冒犯 喊話總統府、外交部來澄清

對此許甫在臉書發文反批所謂的「涉外人士」，為了攻擊政敵，「連整個日本國會議員們都冒犯下去？」並指如果日華懇會長古屋圭司在外交體系眼中是不親台的小咖，「那光今年就接見過古屋兩次的賴總統是在...？」痛批言論失格顯露相關涉外人士的「雞腸鳥肚」。

許甫今更進一步回應表示，日本朋友常說「台灣有事，日本有事」，但這則放話新聞不要讓日本誤以為「台灣搞事，在講鬼故事」。許甫說，黃國昌帶青年朋友到日本參訪交流，除了跟國會議員外，還看了街頭抗議和宣講，甚至到社福長照機構參觀、與智庫交流等，與日本朋友深度交流，他們非常感謝包括古屋圭司等人的分享，讓青年朋友都學到很多經驗。

許甫認為，所謂「涉外人士」把這些國會議員定義成不是親台的小咖，對國會議員非常冒犯，也是在外交上非常失禮的舉措。他希望總統府、外交部和相關國安單位一定要出來出面澄清、滅火，不要讓日本朋友誤會。

更多鏡週刊報導

黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」

香港大火／宏福苑大火已44死「消防員殉職」逾200人失聯 習近平說話了

高市早苗友台被瞎扯「謝長廷送百萬珠寶賄賂」 他報案揪網軍：動機太明顯