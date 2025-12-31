黃國昌裸上身秀巨肌！網發現「1處變小」醫點出重要訊號

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌近年積極健身、飲控，無論是臉部線條、身形都明顯可見緊實。今（31日）他趕在2025年末曬出成果照，1年內瘦了17公斤，從過往豐腴身材鬼轉成六塊肌，並把整個過程拍成紀錄片，令小草們佩服不已。其中不少人發現，黃國昌不僅肚子大消風、脖子也變小許多，醫師王思恒就指出，頸圍是比BMI更準確的「內臟脂肪」探測器，所以減肥後發現下巴緊實，可能是身體最強的「救命訊號」，代表成功遠離了糖尿病、睡眠呼吸中止症的威脅。

黃國昌今（31日）發出減肥紀錄片，坦言近期因被發現身形大消風，一度被猜測是否打瘦瘦針；不過他其實是在照表訓練、增肌減脂，1年內成功從94公斤減到77公斤，體脂也從不健康的34%，到如今精實的16%。從對比圖可見，黃國昌有雙下巴和油肚；但如今不僅渾身充滿力量感肌肉，下顎線條變得緊緻又明顯，連頸圍也跟隨大消風。

黃國昌脫衣大秀猛男巨肌！網發現「1處變細」醫曝重要訊號：千萬別小看

黃國昌1年內瘦了17公斤。（圖／翻攝「黃國昌」YouTube）

事實上，復健科醫師王思恒曾發文示警，「脖子粗是健康的『未爆彈』，千萬別小看雙下巴」，醫學研究指出，頸圍每增加 3公分、男性體內的「好膽固醇」（HDL）就會顯著下降，而血糖異常的風險更是倍增，「當脂肪堆積在脖子，代表你的身體正處於高發炎狀態，胰島素阻抗正在悄悄破壞你的血管。」另外，脖子脂肪也是睡眠呼吸中止症的元凶，「最可怕的影響其實是在『睡覺時』，脂肪會直接壓迫氣管，就像有人掐著你的脖子睡覺」。

不少人發現，黃國昌不僅肚子大消風、脖子也變小許多。（圖／翻攝「黃國昌」YouTube）

不過王思恒提到，基本上運動會先瘦脖子，因為頸部和臉部的脂肪細胞，擁有更多的「β-腎上腺素受體」，是一種負責燃燒脂肪的開關；只要開始跑步、心跳加速，血液中的腎上腺素飆升後，會優先鎖定像頸部這種代謝活躍的區域，「所以，運動後你覺得臉變小、脖子變細，是因為身體正在高效率地把這裡的脂肪拿去燃燒發電！」對此，王思恒強調，下巴緊實不只是變好看，而是身體正在解除代謝危機，「別再只盯著體重計了！當你的雙下巴消失、頸圍變小，代表你成功遠離了糖尿病與睡眠呼吸中止症的威脅」。





原文出處：黃國昌脫衣大秀猛男巨肌！網發現「1處變細」醫曝重要訊號：千萬別小看

