黃國昌要提民眾黨版國防特別條例 徐國勇：不信會超過政院版範疇

[Newtalk新聞] 民眾黨立委黃國昌訪美並於今（14）日返台召開記者會說，1.25兆的國防特別條例有相當高比例不是對美軍購，民眾黨會自提版本。對此，民進黨秘書長徐國勇表示，他不相信黃的版本可以超出行政院的範疇。他也酸，他實在不能了解黃國昌去美國做什麼，如果要談這個美國在台協會（AIT） 就可以談了。

黃國昌表示，針對1.25兆預算的國防特別條例，他發現有相當高比例不是對美軍購，僅其中5項有關軍購案，加起來約3,000億。他呼籲並預期國防部下週到外交及國防委員會透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目。他也說，他對行政院的國防特別條例「反對的決心只有更強烈」，民眾黨會自提版本。

徐國勇今下午受訪表示，他實在不能了解黃國昌去美國做什麼，如果要談這個 AIT 就可以談了，AIT 不是有找民眾黨談嗎？回來以後突然間說提自己的版本，兩個禮拜前、一個月前也可以提，怎麼突然這個時候要提呢？他認為，這只是黃的說詞。

徐國勇指出，如果黃國昌要支持軍購，要支持國防預算，他非常歡迎，也希望各個政黨都能夠為台灣的安全一起努力。他說，黃就一天留在美國，見到誰、做什麼也不講，稱這些都是機密、默契，讓他覺得很奇怪。

徐國勇表示，他也當過立委，當立委沒有那麼偉大，有一些黃國昌可以講，要提什麼法案當然可以提，可是為什麼早不提呢？為什麼要六次、七次的在程序委員會封殺掉，連付委、討論的機會都沒有。

徐國勇也說，他還沒有看到黃國昌的版本，但以他當40年律師的經驗，他可以不客氣地講，黃提的法案也不會超出行政院的範疇。他強調，「我不相信他有辦法超出行政院的範疇，我不客氣地就在這裡做預測。」

