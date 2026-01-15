黃國昌要提白版「國防特別條例」黃智賢轟不要臉：你文盲還法盲？

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨於13日立院程序委員會第8度封殺連續8年、1.25兆元的國防特別預算，民眾黨主席黃國昌召開記者會宣稱，訪美後對1.25兆元政院版「國防特別條例草案」更加反對，民眾黨團將自提版本。資深媒體人黃智賢則痛批黃國昌「不要臉」，強調依照現行規定立委沒有預算權，怒嗆黃國昌「你是文盲還是法盲？」、「不要每次都搞違憲」。

黃智賢在直播中播出黃國昌開記者會的新聞片段並表示，播放時速度已經調快，因為黃國昌講話讓人很不舒服，黃國昌要形塑那種假掰的氣勢，想強調自己很重要，但是他很尊重美國，然後美國請求，所以一切「秘密」。對此，黃智賢狠酸：「對別人的要求都是全程公開透明、要直播，碰到他自己一切都是黑箱」。

廣告 廣告

對於黃國昌聲稱要提民眾黨版「國防特別條例草案」、不會讓行政院的版本通過，黃智賢直呼：「這種就叫做不要臉」、「你那麼了不起你英雄，你現在提出你的版本」，並質問：「你不要每次都搞違憲，立委沒有預算權。黃國昌你是文盲還是法盲？還是沒有衛生啊？」黃智賢強調，立委是不能提預算的，只能刪預算、不能增加預算，沒有權利用法案包裝預算。

黃智賢指出，依照現行規定，要先通過預算這個特別條例，要通過法才能夠根據這個法來編列預算。通過法的時候比較簡略，沒辦法有很細步的金額，所以也不會來說明，要等到通過條例、通過法案之後，要等到付委、在委員會裡面才能夠說明，屆時看要刪或要砍都可以。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌要提白版「國防特別條例」 AIT：堅定支持台灣強化自衛能力

黃國昌：我訪美後反對國防特別預算決心只有更強烈、將自提版本