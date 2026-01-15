黃國昌要提白版「國防特別條例」 AIT：堅定支持台灣強化自衛能力
[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨再度於13日立院程序委員會第8度封殺連續8年、1.25兆元的國防特別預算，民眾黨主席黃國昌率團訪美後宣告要提出民眾黨版本的國防特別條例草案。美國在台協會（AIT）回應，AIT定期與台灣各黨派領袖討論美台關係，按慣例不公開討論會談細節，但始終表明，美國堅定支持台灣在加強自我防衛能力和嚇阻所做的努力。
黃國昌日前出訪美國，聲稱赴美談關稅、軍購，14日返台後召開記者會聲稱，訪美期間拜會部門包含美國貿易代表署（USTR）、美國國務院、AIT總部、美國戰爭部等政府機關，黃國昌還說自己反對1.25兆元行政院版國防特別條例的決心更強烈了，並揚言提出民眾黨版本「國防特別條例」。
根據中央社報導，針對黃國昌訪美，以及返台後宣稱將提出立法院民眾黨團版本的國防特別條例草案，AIT發言人14日晚間以電子郵件回覆記者詢問時提到，美國在台協會定期與各黨派領袖就美台夥伴關係進行討論，按慣例不公開私下會談的內容，但AIT始終明確表示，美國堅定支持台灣在加強自我防衛能力和嚇阻所做的努力。
AIT發言人重申，如同美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）去年11月26日於AIT社群平台的貼文所指出：「美國在台協會對總統賴清德所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」，並於該則貼文強調，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「台灣關係法」及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。
