黃國昌要求藍營禮讓新北市長「否則各選各的」？詹凌瑀諷「政治碰瓷」：陽春黨主席急著要在新北市府佔缺「好延續政治生命」！

2026年九合一大選在即，有媒體報導指出，民眾黨主席黃國昌要求國民黨禮讓他參選新北市長，否則藍白合破局、各選各的。對此，資深媒體人詹凌瑀今（26日）嘲諷，「我真的笑到噴飯，這哪裡是談判？這根本是教科書等級的『政治碰瓷』！」

詹凌瑀今日於臉書以「黃國昌17%的政治碰瓷：這是杜鵑鳥，不是母雞！」為題發文表示，黃國昌人還在日本吃拉麵、談什麼「區域和諧」，結果轉過頭就給台灣發了一封越洋恐嚇信。她指出，有媒體獨家爆料，黃國昌陣營放出底牌稱，「國民黨必須禮讓新北市長，否則大家走著瞧！」

詹凌瑀直呼，「看完這則新聞，我真的笑到噴飯，這哪裡是談判？這根本是教科書等級的『政治碰瓷』！」她說，看看這位新北救世主的底氣，國民黨台北市副市長李四川民調快40%，「黃國昌呢？在17%的谷底徘徊，而且持續探底中」。

詹凌瑀形容，一個考最後一名的學生，跑去跟第一名的模範生說，「把獎學金讓給我，不然我就在教室門口大哭大鬧，讓你也不能畢業！」她嘲諷，「這種巨嬰式的勒索邏輯，大概只有『太離譜了』的國昌老師想得出來」。

詹凌瑀直言，黃國昌說什麼要當「母雞」帶動雙北選情，「別鬧了！黃國昌根本不是母雞，他是生物學上的『杜鵑鳥』！」詹凌瑀表示，杜鵑鳥最擅長的就是把蛋下在別人的巢裡，等小杜鵑孵出來，就把原本巢裡的小鳥通通踢出鳥窩摔死，「看看時代力量那些『前小雞』們的下場，現在屍骨都還沒寒呢！」

詹凌瑀諷刺，這隻自帶「弊案病毒」跟「仇恨值」的母雞（指黃國昌），一進場恐怕不是帶小雞，是直接引發禽流感，讓新北選情直接送加護病房吧。詹凌瑀表示，說穿了，這不是選市長，是「中年轉職求職信」。

詹凌瑀指出，「黃國昌心裡比誰都清楚，17%選個鬼？他喊價喊這麼高，內心的小算盤其實是，『要我不選市長可以，那給我個新北副市長當當總可以吧？』」詹凌瑀提到，因應民眾黨「兩年條款」，黃國昌明年（2026）2月立委沒了，前民眾黨主席柯文哲還在黨內指手畫腳，「國昌老師這個陽春黨主席，急著要在新北市府佔個缺，好延續他的政治生命」。

因此，詹凌瑀建議，「國民黨真的要想清楚，這不是藍白合，這是引狼入室」。她建議，面對這種17%的勒索，最好的回應只有一個字，「滾！」

