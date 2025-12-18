黃國昌要監院彈劾卓榮泰 吳思瑤酸：不是要廢監察院？

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今(18)日提出臨時提案，針對行政院長卓榮泰不副署財劃法移請監察院彈劾。對此，民進黨立委吳思瑤大酸「不是說監察院無用，要廢監察院？」並嗆藍白「沒招了」，「監察院一下死一下活，一下無用一下有用」。

黃國昌、羅智強和王鴻薇今日在立法院司法及法制委員會共同提出臨時提案，針對卓榮泰拒絕副署《財政收支劃分法》之失職行為，具名移請監察院彈劾卓榮泰。黃國昌更預告民眾黨團之後會正式在院會提出彈劾案，彈劾總統賴清德，而等到立法院開全院委員會，賴清德依照立法院職權行使法必須要來列席說明。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱怒嗆黃國昌過去主張廢除監察院、去年砍掉監察院97%預算，現在居然提案要求將卓榮泰移送監察院彈劾，「真的是可笑」，鍾佳濱也表示，作為立法院立法委員，本來就可以對於行政院長提起不信任的投票，現在反而彈劾卓榮泰，「證明他不敢面對當不信任案通過後，可能民眾黨會團滅」。

吳思瑤也發文大酸，原來藍白密會的結果，是在今日司法法制委員會由黃國昌突襲提案，將卓榮泰院長移送監察院彈劾。「不是說監察院無用，要廢監察院，現在為了報復行政院，惱羞成怒，就求救於監察院了？！監察院一下死一下活，一下無用一下有用，現在更成了讓藍白洩憤報復的浮木，只能說，藍白沒招了。」

