黃國昌要確定？稱政府沒成立「少子女化辦公室」 行政院回擊了

藍白兩黨主席鄭麗文、黃國昌今（25）日宣布為搶救少子化問題，將於立法院正式提出「台灣未來帳戶特別條例」；黃國昌在會中更聲稱，民進黨政府於2017年宣稱成立行政院「少子女化辦公室」，但其實根本從來沒有成立過。對此，行政院發言人李慧芝則回應，衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質之「少子女化對策辦公室」。

針對立法委員所稱「少子女化辦公室」，李慧芝今日指出，事實上衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質之「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策，隔（2018）年中央政府進一步拉高層級，在行政院主導下，提出少子女化對策計畫，跨部會合作、推動各項生育支持政策。

李慧芝也說明，該計畫至2025年止，針對家庭不同階段不同需求，積極辦理各項教保服務、友善職場、育兒家庭支持及相關配套措施。

同時李慧芝表示，目前行政院已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步對焦生育家庭各類需求與問題，降低國人生育成本，營造友善生育環境，另外因國家發展需要、回應社會期待，衛福部也將於2026年正成立兒童專責單位「兒少及家庭支持署」，以期能夠制定、落實更完善的兒少及家庭政策。

此外，李慧芝更提到，少子女化對策計畫2.0預計推出「好孕3方案」，包括「擴大生育補助」、「試管嬰兒補助方案3.0」及「醫療性生育保存補助試辦」，然而「明年度中央政府總預算」立法院至今遲遲未審，無論是擴大或新增的補助項目，都會面臨經費問題，影響廣大生育家庭權益甚鉅。

