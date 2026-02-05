黃國昌要美參議員「發揮影響力」 讓台灣採購武器趕快交貨

民眾黨主席黃國昌今上午陪同退休警消前往北高行遞狀提告，會後受訪被問及1.25兆國防特別預算，話鋒一轉，要美參議員「發揮影響力」 讓台灣採購的武器趕快交貨。(記者王藝菘攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕美中領導人昨通話談及台灣議題，習近平重申台灣為美中關係核心，提醒川普應審慎處理軍售。民眾黨主席黃國昌今上午陪同退休警消前往台北高等行政法院遞狀，會後受訪被問及1.25兆國防特別預算，先批媒體，再質疑哪有這筆預算，還說「很感謝這些美國的參議員關心台灣國防，也請發揮影響力，督促美方該交貨的武器請趕快交貨，『付了錢的武器』就要拿得到」。

黃國昌先指，川普與習近平會面各謀其利，但對中華民國台灣而言，政府應冷靜思考如何以具體行動為國、為民謀求最好利益。

隨後媒體追問，1.25兆的國防特別預算，美跨黨派議員曾喊話在野黨重新考慮，民眾黨雖在X平台回應，卻遭「青年共好世代」協會理事長張育萌質疑，民眾黨版本僅參考去年已公開軍購內容，對於政府提出的1.25兆預算案卻隻字未提。黃國昌用質疑的口氣反問：「拜託，問問題要符合客觀事實啊，政府什麼時候提了1.25兆的預算？在哪裡？什麼時候提了1.25兆的預算？連特別條例都沒有過，怎麼會有1.25兆的特別預算？這不是最簡單的事情嗎？」

黃國昌強調，台灣尊重美國的民主程序，但也請美國尊重中華民國的民主程序，「台灣人為了防衛自己的國家，我們錢從來沒有少花過，但是台灣人付了錢，我們要捍衛中華民國、要提升自主防衛能力，我們付了錢的武器就要可以拿得到。」

黃國昌說：「所以我很感謝這些美國的參議員關心台灣的民主、關心中華民國的國防，那我也希望這些參議員可以發揮他們的影響力，督促美國政府該交貨的武器請趕快交貨，這樣才能夠真正提升中華民國的國防安全。」

