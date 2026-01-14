黃國昌要自提國防預算？王定宇批外行：別用違憲合理化行為

民進黨立委王定宇。楊亞璇攝



民眾黨主席黃國昌11日啟程訪美，並在今（1/14）天清晨返台後召開記者會，對於民進黨政府推動1.25兆國防特別條例，他質疑1.25兆並非全部都對美的軍購，「有相當高比例不是」，會繼續拒絕行政院版本付委審查，而且在國防部報告後，民眾黨團會根據內容提出草案版本。民進黨籍國防委員會召委王定宇排定19日邀請國防部長顧立雄專案報告，他下午受訪批黃國昌外行，怎麼會有立法院想要編特別條例？不要老是用違憲的方式去合理化自己的行為。

針對黃國昌上午稱1.25兆的國防特別條例當中，其實有很大的比例不是對美軍購。王定宇表示，因為黃國昌長期都沒有來關心國防委員會的事務，有些東西外行不了解，不要怪黃國昌，任何國防預算，不管是年度的國防預算，或者是所謂的特別預算特別條例，有關軍投項目，在國防預算分成軍投、作業維持跟人員費三大類。有關軍事投資的費用，怎麼會只有對美採購呢？國防不會只有對美採購，國防的全貌包含了這一次的《特別預算特別條例》裡面所要建構的台灣防衛韌性來講，除了川普總統剛簽准的史上最大筆的3000多億的八項項目以外。

他說，裡面還有包括不對稱戰力的建立，以及在台灣建立生產的能力，能夠讓軍備軍需自己自足，另外還有感知系統、指管系統，還有很多包含科技技術移轉、工業合作。所以國防力量的組合，怎麼會天真的誤以為只有對美採購？在條例裡面就有寫了，多次的討論也都有講，美方願意提供最先進的軍事裝備感謝，但那不是國防力量的全部。

王定宇指出，何況《國防預算特別條例》1.25兆是分8年，平均每年是1500億，縱使以川普核准的3000多億，也佔比兩年多了。所以認為說3000多億是國防預算，其他的9000億通通砍掉，這是忽略了國防預算的整體面貌，「我希望真的只是外行，而不是惡意啦。」

王定宇說，至於還要再質疑所謂的《特別預算特別條例》，他必須提醒，國防外行我們大家可以多溝通，不苛責，但是法律總是黃國昌的本行了。預算編列在《憲法》跟所有的釋憲案都說，那叫行政的權力，怎麼會有立法院想要編特別預算、編特別條例？不要老是用違憲的方式去合理化自己的行為。

王定宇強調，樂見各方大家來溝通，包含黃國昌去美國溝通，他個人認為是好事，既然了解了、回來了，對於國家的安全不分黨派，希望大家一起支持，該付委就付委，所有的國防預算年度的都有明細，《特別預算特別條例》通過之後，才能夠依據這個法律來編列的細項，到時候不管公開或機密也都會有細部的項目。而國民黨跟民眾黨只要聯手，在審核的期間要砍掉任何一個項目，他們都做得到啊！不要在程序委員會阻擋，連討論審查都不交付，那個就是編了一堆藉口，實質上就是在阻撓台灣國防安全而已。

此外，王定宇安排國防部到立法院進行1.25兆國防特別條例秘密會議的報告，王定宇表示，他們在過去十幾天都已經在討論了，這是原訂的，有關國防特別預算的特別條例，在條例的部分一直沒辦法付委，所以國防部長顧立雄也跟他溝通，顧立雄願意跟國防委員來進行相關的說明跟溝通，所以他們在上個禮拜就擬定了全程機密，做《國防預算特別條例》相關的報告案，這個是在上周確定的，「至於黃國昌委員是怎麼知道的？是夢到的還是怎麼樣的？我不曉得啦，但我們早就已經確定要進行這個部分。」

王定宇也說，他個人意見，有關這一種內容有牽涉到對美採購或者對友盟國家採購的案子，過去是在預算定案之後，才會有所謂的說明或公開說明，這一次因為藍白聯手的阻撓，確實對國家影響很大，對國際也很容易產生錯誤的認知、傳遞錯誤危險的訊號，「那我們願意先來說明。」但是在說明之前，他個人推斷，台灣跟友盟國家應該有先進行相關的溝通。

他說，因為畢竟這1.25兆的《特別預算特別條例》在編列過程當中，跟相關的友盟國家是密切討論了相當長的時間，不是隨便拿一張紙畫出1.25兆，而是從防空力量的建立，所謂的台灣盾、指管系統的現代化、不對稱戰力以及反無人機反無人船的戰力在台灣建置。另外最重要的就是軍備軍需的在台生產、自己自足，讓台灣融入全球的國防產業鏈，以及戰時的時候能夠自己自足，這都是條例裡面有提到，而且過去一直在討論的。

王定宇指出，這一個內容其實有牽涉到很多重要的友盟所提供的技術的移轉、協助，他個人認為會進行這個機密的報告，也相當程度要尊重友盟的態度，他相信友盟的態度應該是樂見，透過溝通的方式，先善意看待藍白如果只是因為不了解，讓他們了解之後，盡快讓提升2300萬人安全的《特別預算特別條例》先付委審查，接下來討論個別的細項。

此外，中共要求歐洲各國禁止台灣政治人物入境，王定宇表示，中國想幹這種事情又不是新聞，搞不好接下來就要去歐洲，印象被他通緝的沈伯洋好像剛去荷蘭還是哪裡才回來，中國想阻止台灣走出去，在世界被看見，從來沒有少過。不要天真的以為只阻擋中國不喜歡的政治人物，不是。當年前總統馬英九卸任之後去參加國際會議，那個名牌頭銜都刻意給他扭曲。

王定宇指出，中國對台灣的惡意，阻撓台灣走向國際，從來沒有少過。所以現在在歐洲進行這樣的把戲，聽IPAC那邊的夥伴們說，他們不會受這個影響，另外在歐洲各國，現在對於中國這一種恣意的干擾他國內政、恣意的違反國際的規範這種行為，其實是相當厭煩，所以勸中國做個文明的國家吧，這樣做會適得其反。

