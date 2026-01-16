黃國昌要自提版本 黃重諺：他不容易聽懂美方在講什麼、建議多一些國防幕僚

黃重諺建議黃國昌多一點國防幕僚。 圖：翻攝自寶島聯播網YT

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌赴美返台後表示，1.25 兆元國防特別預算僅約3000億元為對美軍購，並表示將自提版本。對此，國安會諮委黃重諺今（16）日表示，黃主席需要多一些安全上或者是國防上的幕僚，幫助其趕快建立這些應該有的資訊及能力，也許黃去美國也不是那麼容易聽懂人家在講什麼。

黃重諺日前接受《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，節目今上午播出。黃說，總統賴清德去年11月26日宣布該項重大國防採購時，美國在台協會（AIT）就透過臉書發文，對賴總統提出的1.25兆元國防預算表達歡迎；而 AIT的原因是，台灣要加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，為嚇阻全球和平繁榮所面臨的空前挑戰，在國防上做出關鍵且必要的投資。

黃重諺指出，強化國防不只台灣的事，甚至是在整個印太、第一島鏈的穩定安全的事情，也是民主世界的安全問題，因此在台灣推動這件事情的過程中，確實美方非常關切。他說，1 兆2,500 億相關項目，其實都是經過台灣跟美方，基於台灣在國防上的需要，未來 8 年建軍上的急迫性、必要性去做出編列；因此，這當中無法拆成哪個部分可以另外弄，而是針對目前台灣需要的完整方案。

黃重諺表示，在野黨有自己的行程安排跟國外交流，他覺得很好，也很重要。不過，他也說，台灣的總體國力在國際上愈來愈往上升，所以每個無論是在朝或是在野的政治人物，特別是領導者，確實要對外交、國防有進一步而且深切的了解；因此，如果在野黨主席有機會多和台灣最重要的盟友之一的美方去了解國防、印太情勢、雙方合作有哪些可以持續推進，其實都是非常正面的。

黃重諺指出，美方一定會利用這個機會，很清楚的告訴無論是黃國昌，或是未來其他任何政黨的政治人物，為什麼台灣要投資國防？為什麼台灣需要這些裝備？那美方跟台灣之間為什麼會這樣商量必須要這樣做。

主持人問，賴政府會接受黃國昌的版本嗎？黃重諺回應，這是國家、國家安全生命交關的事情。他認為，黃需要多一些安全上或者是國防上的幕僚，幫助其趕快建立這些應該有的資訊及能力，也許黃去美國確實也不是那麼容易聽懂人家在講什麼，也許要花點時間。

主持人追問，意思是黃國昌知識不夠、幕僚太弱？黃重諺則說，黃主席是非常優秀的政治人物，周邊也都非常優秀。不過，他覺得不同領域確實需要多一些累積，也許黃可以多跑幾趟，或是多跟這些美方的專家（交流）。

