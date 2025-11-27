黃國昌見嘸親台大咖 綠酸與名牌合影有經驗

▲黃國昌率青年團訪日，據悉安排親台派大咖拜會都遭拒，軟釘子吃到飽。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌率領青年團訪日，據悉在安排過程中欲約見包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子與日本維新會高層都遭拒，閉門羹吃到飽。對此民進黨團幹事長鍾佳濱今（27）日表示，過去柯文哲訪日也與掛牌合影，或許民眾黨不擅長與真人國會議員、政壇領袖合影，「跟名牌合影很有經驗」。

對於黃國昌訪日行程欲拜訪親台派大咖遭拒，有知情人士透露，黃國昌身為民眾黨主席，日本在野黨主席時間允許下洽約通常都會安排會面，但黃國昌是率領青年團拜會，訪團成員僅有兩公職，會讓日方評估由黨主席層級接見並不恰當，讓黃國昌軟釘子吃到飽。

對此鍾佳濱今日受訪表示，柯文哲為了選總統訪日，也是跟掛牌合影，或許民眾黨不擅長和真人國會議員、政壇領袖合影，但是跟建築物單位標示牌與名牌合影很有經驗，「黃國昌繼承著柯文哲的腳步，在日本留下美好的回憶」。

