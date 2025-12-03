黃國昌親家遭疑「私設安親班」？教育局出手

▲民眾黨主席黃國昌近期遭《鏡週刊》多項指控。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌近期遭《鏡週刊》指控利用凱思公司負責人李麗娟充當人頭，《鏡週刊》昨（2）日更披露，李麗娟實為一私設安親班輔導老師，專替黃家、高家親友照顧小孩，黃國昌不可能不認識，且若該安親班未立案，以私塾模式進行安親恐有觸法疑慮。對此，台北市教育局昨也回應表示，會持續追蹤，倘確有相關違規情事，將依法裁處。

《鏡週刊》昨再踢爆，黃國昌的小姨子高翬原先在民生東路經營的安親班未向市府立案，被爆出無照營業後，近期已搬至仁愛路四段一處辦公大樓重起爐灶。不過，高翬對此否認開設安親班，強調目前只是親友合租空間，找老師協助小孩寫功課。

廣告 廣告

教育局則指出，因該大樓樓層眾多，就目前事證尚無法確認是否有涉及兒童課後照顧班與中心設立及管理辦法，教育局會持續追蹤，倘確有相關違規情事，將依法裁處。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高中生考卷寫中華民國被扣分！他喊題目設計不精確挨轟：刁難老師

「不認識」的李麗娟疑是萬用人頭？黃國昌怒嗆鏡週刊：法院講清楚

黃國昌慘了？鏡週刊踢爆李麗娟疑成凱思人頭 頻繁出入安親班現形