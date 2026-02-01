「黃國昌親手替中天鋪路」汪浩：每一步都在否定自己走過的政治路

黃國昌、網紅「館長」2019年6月23日攜手高喊「把統媒趕出台灣」。 圖：翻攝「飆捍」臉書直播影片

[Newtalk新聞] 藍白立委於立法院第11屆第4會期最後一天挾人數優勢表決通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等多項爭議修法，卻是史上首次預算會期未審總預算，藍白付委民眾黨版國防特別預算條例，封殺行政院版，民眾黨主席黃國昌告別立法院投入新北市長選戰。對此，作家汪浩感嘆：「黃國昌，終究輸給了黃國昌」。

汪浩以「黃國昌 VS 黃國昌」為題在臉書發文寫道：「這兩年，最常被黃國昌打倒的人，不是民進黨、不是國民黨，而是過去的黃國昌自己。當年反紅媒、反中天、反黑箱、反權貴的那個人，如今親手替中天鋪路、替權力開後門、替黑箱立法護航，幾乎每一步，都在否定自己走過的政治路線。」

汪浩指出，當年黃國昌揭穿旺中內控失靈、旺旺集團創辦人蔡衍明介入新聞，卻在立委任期最後一天三讀「中天條款」，保證訴訟未終結前可續用頻道；當年他高喊程序正義，如今卻堅持軍購不付委、把專業鎖在門外；當年痛批政治干預媒體，現在卻用立法直接改寫監理原則。

汪浩續指：「不是中天變好了，是黃國昌的標準變了。更諷刺的是，他以『透明監督』之名，把武器數量、金額寫進法律，製造制度性僵死，逼得國防部將領清晨開記者會替他補國防常識。這種『外行領導內行』的傲慢，與他昔日反對的權力濫用，如出一轍。」

汪浩直言：「從反藍反中，到藍白合流；從反權威，到迷戀控制；從道德高地，到利益導向。黃國昌不是立場轉彎，而是不斷用更激烈的表演，掩飾價值的空洞。兩年立委任期，他一次次推翻自己，也讓社會看清：真正沒有中心思想的人，最愛高舉正義。這場對決，結局已定——黃國昌，終究輸給了黃國昌。」

