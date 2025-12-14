黃國昌角逐新北！27日首場造勢有「神秘嘉賓」 明開放搶票

民眾黨今舉行「國昌特別企劃預告記者會」，民眾黨主席黃國昌、新北市黨部主委周台竹、新北市議員陳世軒、國際部主任林子宇出席。楊亞璇攝



有意角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌今（12/14）開記者會宣布，將於27日在新莊宏匯廣場Zepp New Taipei舉辦「為新北應援」活動，價格為免費，明天晚上8點搶票，當天會有「神秘嘉賓」。

黃國昌今上午與新北市議員陳世軒、新北市黨部主委周台竹、國際部主任林子宇召開記者會，宣布將於12月27日下午下午2:30在新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援 × DO THE BEST」活動，明晚上8時在ACCUPASS平台開放搶票，票價思考非常久，最後由他拍板為免費，請大家帶著「滿滿愛新北的心」。黃國昌還說，會出現什麼神秘嘉賓、神秘團體 、神秘表演，請大家拭目以待。

針對「神秘嘉賓」是否為前黨主席柯文哲，黃國昌表示，當天神秘嘉賓請容他賣關子，請外界拭目以待，「至於老大（柯文哲），這就讓他自己宣布好了，我不要幫他做決定」。

對於目前新北市藍白合作進度？黃國昌說明，民眾黨與國民黨面對2026選戰彼此間的合作，目前按照進度非常順利進行中，有說過先談政見、政策與願景，確定後才有下一階段關於選區間如何合作，甚至縣市長要如何進行用最好方式推出一組最強團隊，目前智庫對接的初步工作已經完成，民眾黨將盤整2026全國候選人共通政見，目前正在進行黨內討論跟意見收攏，相信國民黨也會作業。

黃國昌續指，至於外界關心的縣市長提名時程，民眾黨會按照自己的既定腳步跟節奏進行，但他也說過民眾黨有最大誠意、善意跟國民黨共推一組最強團隊，從一開始都沒任何改變，上次徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長後，但話講這麼明白，外界還是見縫插針，民進黨有人擔心透過各種放話或攻擊，稱合作無法走下去。

黃國昌強調，請大家拭目以待，民眾黨用最大誠意跟善意，為了台灣人民、國家未來，跟國民黨合作共推一組最強團隊，這樣的決定不會有任何改變。

