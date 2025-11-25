黃國昌訪日交流 到訪高市早苗自民黨總裁辦公室

（中央社記者郭建伸台北25日電）民眾黨主席黃國昌今天率團訪日，在拜會日華懇會長古屋圭司時，古屋圭司邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗的辦公室，眾人在「總裁」的桌牌前合影留念，黃國昌則感謝自民黨持續展現友好。

黃國昌今天率領民眾黨青年團出訪日本，展開4天訪問，下機後先走訪東京高等裁判所，下午則拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，以及自由民主黨青年局長、眾議員平沼正二郎等人，就台日關係、聯合政府等議題進行對談。民眾黨也透過新聞稿轉述經過。

廣告 廣告

拜會過程中，古屋圭司邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗辦公室合影，並表達熱情歡迎。古屋圭司回憶家族與台灣的深厚連結，強調「我們都是挺台派，很高興台灣民眾黨到來」。

黃國昌則當面致謝，表示台日間透過國會外交、跨黨派建立友誼橋梁都很重要，並感謝自民黨持續展現友好。

談及聯合政府制度，黃國昌表示，日本政黨在競爭之外仍能合作，值得台灣借鏡，也佩服高市早苗能與其他在野黨組成聯合內閣。黃國昌也分享於自民黨本部書店購得出版物「選舉實戰手冊」，並讚許書中把選舉注意事項都寫出來。

古屋圭司則勉勵訪問團，並表示民眾黨雖然年輕，但期許可以成為歷史悠久的政黨。他強調，政黨最重要的就是要有理念、綱領，政黨只要有好的政黨理念、哲學，就算面臨很大困難也能克服。

訪團接續拜會平沼正二郎，平沼正二郎回憶先前訪台時受到的熱情接待，並提到自民黨與民眾黨定期交流已成重要平台。黃國昌則指出，自民黨長期在國會與民間對台展現堅定支持，台日在歷史上有深厚連結，面對許多社會課題，雙方都擁有能共同研討與合作的空間。

黃國昌在交流時也提及聯合政府協議，包含憲法改正、超高齡社會、少子化、能源改革等議題，內容給他許多啟發。（編輯：林興盟）1141125