黃國昌訪日僅和「高市桌子合照」...詹凌瑀酸「戰神出巡淪為傢俱鑑賞」：沒足夠政治底氣只能演獨角戲！

民眾黨主席黃國昌率團訪日，最後卻僅和日本首相高市早苗的「辦公桌」合照。資深媒體人詹凌瑀今（27）日大酸「戰神出巡，淪為傢俱鑑賞」，她表示，或許這正是日本行給予黃國昌最大的啟示，「在這個講究實力與輩份的國際舞台上，如果沒有足夠的政治底氣，有時候，真的就只能對著桌子演獨角戲了。」

詹凌瑀今日以「戰神出巡，淪為傢俱鑑賞」為題在臉書發文表示，在台灣立法院，黃國昌習慣以高分貝的音量、激昂的手勢，讓官員在質詢台上瑟瑟發抖；然而，這一趟日本之行，卻讓他們見識到了「戰神」罕見的溫柔一面，當面對不到真人的時候，他選擇與傢俱進行一場深度的靈魂對話。

廣告 廣告

詹凌瑀再說，這一次民眾黨訪日團的行程，原本充滿了雄心壯志。依照黃國昌過去「以其人之道還治其人」的嚴謹性格，這份行程表顯然經過精密的「考古」：柯文哲主席當年見了麻生太郎、野田佳彥、小池百合子，身為黨內「第二顆太陽」且志在新北的他，自然得「有樣學樣」，標準不能降，規格不能低。

「豈料，日本政壇講究的是極致的空氣讀解與精準的階級對應」，詹凌瑀指出，日方的回應充滿了優雅與委婉：「全體婉拒」。這四個字，比起立法院裡的「反質詢」還要來得殺傷力巨大。理由雖說是「訪團成員多為青年，公職層級不足」，但這無異於一記無聲的耳光，原來在重視倫理輩份的日本政壇眼裡，把「國會第三大黨黨魁」的名號拿掉後，這支隊伍看起來更像是一支由補習班名師帶隊的「海外見習團」。

詹凌瑀酸說，場面確實尷尬。黃國昌想見的大老們，或許正忙著處理自民黨內的派閥角力，或許正在為新內閣面臨的國際局勢傷神，總之，他們沒有時間陪台灣的「在野黨青年團」喝茶寒暄。這不是針對個人，這純粹是政治量級的物理法則。

詹凌瑀並說，但黃國昌畢竟是黃國昌，他不會讓自己空手而回，既然見不到「首相本人」，那就見「首相的桌子」，「於是，我們看到了那張經典的照片。黃國昌一眾人等站在高市早苗的辦公桌前，神情肅穆，這一刻，充滿了荒謬感，宛如追悼會現場，不知道即將被送行的是誰？」詹凌瑀笑說，那張桌子安靜地承受黃國昌的凝視，展現日本工藝沈穩內斂的「職人精神」。

詹凌瑀嘆道，這或許是黃國昌從政以來最順暢的一次「外交會談」。沒有語言隔閡，因為根本不需要語言；沒有立場衝突，因為桌子永遠中立。相較於陳宥丞議員還得拿出上次與麻生太郎的合照來「憶當年」刷存在感，黃國昌選擇了一條更為「空靈」的道路，既然政治實力還撐不起與大老對坐的重量，那就先感受一下大老辦公桌的木頭紋理吧！

詹凌瑀最後說，黃國昌這趟訪日行，雖然少了重量級人物的握手寒暄，卻多了一份與靜物相處的禪意。或許這正是日本行給予黃國昌最大的啟示，「在這個講究實力與輩份的國際舞台上，如果沒有足夠的政治底氣，有時候，真的就只能對著桌子演獨角戲了。」

（圖片來源：詹凌瑀、陳宥丞臉書）

更多放言報導

黃國昌要求藍營禮讓新北市長「否則各選各的」？詹凌瑀諷「政治碰瓷」：陽春黨主席急著要在新北市府佔缺「好延續政治生命」！

柯文哲、黃國昌「急拍片裝熟」？詹凌瑀批「雙太陽」戲碼越演越假！諷：黃出訪日本是為「避開柯回歸鋒頭」