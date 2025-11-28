黃國昌訪日內幕曝！綠委聲援外交部：不須幫他澄清約不到日本大咖

民眾黨主席黃國昌率團訪日卻見不到日本政壇親台大咖，隨即在國內政壇掀起話題。（圖片來源／民眾黨提供）

民眾黨主席黃國昌近日率團訪問日本，卻遭媒體披露，此行未能見到首相高市早苗、前首相麻生太郎等日本政壇大咖，民眾黨副秘書長許甫昨（27）日則要求總統府、外交部出面澄清。

對此，多位民進黨立委包括立法院黨團副幹事長林楚茵、政策會執行長吳思瑤都公開聲援外交部，認為無須替民眾黨澄清。外交部則表示，目前正值日本國會開議，相關行程並非外交部或駐外館處所能決定。

黃國昌訪日見無大咖，民眾黨要求外交部澄清

黃國昌近日率民眾黨青年訪日，《NOWnews》報導指出，原計畫與自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子即日本維新會高層會面，但都遭拒。

對於媒體報導，民眾黨副秘書長許甫昨日並未否認未能見到日本政壇大咖，但仍強力回擊，稱是民進黨政府的「涉外人士」在「講鬼故事」，並要求總統府、外交部及相關國安單位出面澄清。

吳思瑤：民眾黨自己人緣差還怪外交部？

對於民眾黨的反應，民進黨立委暨政策會執行長吳思瑤公開聲援外交部：「黃國昌訪日見不到日政壇大咖要角，不檢討民眾黨的親中路線、個人爭議人設崩壞，卻找外交部出氣？要外交部說明？」並反批民眾黨：「你嘛幫幫忙！自己人緣差還怪人？」

吳思瑤抨擊：「黃國昌此行率民眾黨青年訪日，政黨行程大於國會外交，竟要求外交部完全配合黃主席指示，豈不是公然把國家公器拿來私用？把外交人員當作民眾黨工使喚？我真的為外交部抱屈，也擔心啊。」

「外交部因應立委進行國會外交，給予必要協助，不分黨派一視同仁」，吳思瑤強調：「黃國昌此行外交部也盡力協助安排，但日方的意願不能強人所難，見不到日方政要就怪罪外館，實在太超過。」

未聲援高市又砍外交部預算，林楚茵：民眾黨慣老闆

民進黨立法院黨團副幹事長林楚茵也公開聲援外交部，她表示：「民眾黨要不要先回去看看高市受到中國霸凌時，你們有沒有聲援？要外交部幫忙澄清什麼？什麼都沒做也想要人情？」

林楚茵強調，今天外交宣傳預算被砍到零，民眾黨也是加害者，如今卻要外交部幫忙澄清，真的夠不要臉，就是「不給錢還拼命加要求」的慣老闆嘴臉。

林楚茵吐露內幕：黃國昌自己約不到人

林楚茵並透露內情，外交部原本要幫忙黃國昌約見日本政壇大咖，但黃國昌辦公室卻要求外交部把聯絡電話給他們就好，他們自己會約見日本政壇大咖，「一副黨主席出訪、跟日本感情好的樣子」。

豈料黃國昌辦公室自己聯絡之後，卻都遭到日方婉拒，林楚茵並表示，直到最後出發前，黃國昌辦公室才又請外交部臨時救火，這才由外交部協助約到了日華懇談會的古屋圭司會長。

外交部回應：相關行程非外交部或外館所能決定

針對民眾黨要求外交部澄清，並指控有民進黨「涉外人士」在「講鬼故事」，外交部回應，關於立法院各黨團及委員提出的出訪需求，外交部均一視同仁，指示駐外館處全力協助安排。

外交部說明，黃國昌本次行程在有限時間內，由我國駐日本代表處依據黃國昌辦公室提出的需求協助洽排，由於正值日本國會開議期間，相關行程需配合日方，並非由外交部或駐外館處所能決定。

外交部強調，外交部同仁絕無針對個別出訪行程，提供相關資訊給特定媒體。

