黃國昌訪日心得：讀賣新聞社長挺胸說「不受政黨財閥影響」令人非常羨慕

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前率民眾黨青年團赴日訪問，並於昨晚歸國。黃國昌今（29）日出席民眾黨舉辦的活動，被問到日本行心得，黃國昌說，此行跟很多日本重要民間機構也進行參訪跟深度交流，到讀賣新聞的時候，看到讀賣新聞社長可以挺起腰桿子說，讀賣新聞的新聞，從不會受到政黨，政治或財閥的影響，真令人非常羨慕。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今天出席民眾黨「極端氣候下 跨域整備與韌性強化」系列論壇，會前受訪時被問到日本行心得，黃國昌說，這次日本行行程收穫滿滿，除跟日本主要政黨，廣泛針對聯合政府理念交換意見外，針對日本幾個跟年輕人連結特別深 新興政黨，無論在社群平台活動，或街頭實際宣講，都有第一線近距離觀察。

黃國昌說，此外，跟很多日本重要民間機構，也進行參訪跟深度交流，到讀賣新聞的時候，看到讀賣新聞社長可以挺起腰桿子說，「讀賣新聞的新聞從不會受到政黨、政治或財閥的影響」，真令人非常羨慕，成員都覺得有收穫。



