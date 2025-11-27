黃國昌訪日想見麻生太郎、野田佳彥傳遭婉拒 與高市早苗桌子合照挨酸

民眾黨主席黃國昌率團訪日，昨（26）天更秀出參觀日本首相暨自民黨總裁高市早苗辦公室，與辦公桌合影，卻被網友大酸「有問過桌子意願嗎」？網路媒體更爆料，民眾黨原本想安排會見自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥等人，卻通通都被婉拒。

黃國昌和高市早苗的桌子合照 綠黨團酸「跟桌牌合照有經驗」

黃國昌訪日行巧遇東京法院前抗議，烙日語和當地民眾溝通，但造訪日本政壇大咖傳出碰了軟釘子！

黃國昌參訪有日華議員懇談會長古屋圭司陪同，卻和日本新任首相高市早苗的「桌子」拍照，被網友狂酸「到哪都被嫌」、「有問過桌子意願嗎」？更傳出這趟訪日之旅，原本黃國昌希望見到麻生太郎、野田佳彥，和被視為超級親台派的東京都知事小池百合子，卻通通都被婉拒見面！

廣告 廣告

黃國昌訪日欲拜見日本政黨高層傳遭婉拒。圖／台視新聞

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱酸回，這可能是民眾黨的傳統，民眾黨對於跟真人的國會議員、政壇領袖合照比較沒有擅長，跟建築外的單位標示牌和桌牌的合照很有經驗。

見無「親台大咖」？ 許甫：冒犯日議員、外交失禮

民眾黨副秘書長許甫則反擊，所謂的涉外人士把這些國會議員全都定義成不是親台的小咖，冒犯這些國會議員是在外交上非常失禮的舉措，希望總統府、外交部以及相關的國安單位一定要出面澄清。

黃國昌26日與立憲民主黨會面時，由黨代表吉田晴美，與青年局長山田勝彥接待，的確沒見到黨主席野田佳彥。對比前主席柯文哲112年6月訪日，當時不但見了麻生太郎，也和野田佳彥交換核電議題看法。

不過根據了解，這回民眾黨自行安排行程受阻，最後由台灣代表處協助，但正逢日本國會議會期間，朝野各黨魁辯論，難以安排各黨高層幹部！

黃國昌訪日傳碰軟釘子。圖／台視新聞

柯文哲先前訪日拜見麻生太郎。圖／台視新聞

台北-東京特派／陳蜀強、班瑪旺嘉、宣聖芳 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

中日關係緊張 高市引《舊金山和約》：日無立場認定台灣地位

中日關係影響印太地區穩定？ 賴清德重申：動輒威脅、攻擊非大國作為

高市早苗再出手！宣布成立日本版「政府效率部」