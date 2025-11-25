黃國昌訪日拜會日華懇、自民黨 古屋圭司邀入高市早苗辦公室合影

民眾黨主席黃國昌今（25）日率領青年團訪問日本，下午前往拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司。民眾黨提供



民眾黨主席黃國昌今（11/25）率領青年團訪問日本，下午前往拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，以及自由民主黨青年局長、眾議員平沼正二郎等人，共同關注台日關係、青年交流與聯合政府等議題，進行深度對談。古屋圭司特別邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗辦公室合影，表達熱情歡迎。

民眾黨晚間發布新聞稿指出，古屋圭司回憶家族與台灣的深厚連結，並強調「我們都是挺台派，很高興台灣民眾黨到來。」黃國昌當面致謝，並指出「台日間透過國會外交、跨黨派建立友誼橋樑都是很重要的事情」，感謝自民黨持續展現友好。

針對日本聯合政府制度，黃國昌表示，日本政黨在競爭之外仍能合作值得台灣借鏡，並對高市首相領導的自民黨能其他在野黨組成的聯合內閣深感佩服，特別是聯合政府協議書中的政策主張「我看了好幾遍」；他也分享於自民黨本部書店購得出版物「選舉實戰手冊」，稱「把選舉注意事項都寫出來，非常了不起！」古屋圭司笑稱「我都不知道我們竟然有這本指南書」，隨後表示這本選舉實戰手冊真的是累積自民黨數十年的經驗與智慧所寫成。

古屋圭司也特別勉勵訪問團表示「台灣民眾黨還很年輕，自民黨在1955年創立之初時也很年輕。歷史是由一群抱有使命感的人所創造出來的，期待你們來創造屬於自己的歷史！」他強調「一個政黨最重要的就是要有自己的理念、綱領。政黨只要有好的政黨理念、哲學，就算面臨很大困難也能夠克服。」古屋圭司勉勵「台灣民眾黨雖然年輕，但期許你們可以成為歷史悠久的政黨。」

訪團接續拜會平沼正二郎。他回憶先前訪台時受到的熱情接待及青年參與以及當時周榆修秘書長分享社群經營的經驗皆讓他感到印象深刻，並提到自民黨與民眾黨定期交流已成重要平台，「我們也知道民眾黨在青年之間的支持度高，我們要加以學習。」並強調高市早苗當選首相後，日本邁入新的階段，「很期待今天的交流，大家能暢所欲言。」

黃國昌指出，自民黨長期在國會與民間對台展現堅定支持，「台日在歷史上有深厚連結，面對許多社會課題，雙方都擁有能共同研討與合作的空間。」並提及聯合政府協議涉及憲法改正、超高齡社會、少子化、能源改革等議題，「內容值得深入思考，也給我許多啟發。」

自民黨眾議員也對此行青年訪團採公開、透明的全民遴選制度感到驚訝。青年成員分享自己並非公職人員，「會喜歡台灣民眾黨，是因為民眾黨理性、務實，願意給青年更多公開透明的參與機會。」也有人提到自身關心居住正義、青年政策、聯合政府制度與核能議題，「民眾黨相對更親切、更透明。」

黃國昌也特別帶了新北市多次榮獲比賽茶優勝的碧螺春茶葉致贈給日方，針對首日訪問行程，表示此行最重要的任務是代表台灣向日本友人表達感謝。他強調「雖然是台灣民眾黨出訪，但是走出台灣，我們都是代表台灣。」

黃並指出，無論是美國高關稅的挑戰、日本經濟發展的瓶頸、青年困境或新內閣改革方向，「都得到許多平常透過網路或媒體無法取得的資訊。」出訪深度交流，讓青年實際看到日本政治運作，也為行程開啟互信、理解與共同學習的基礎。

此外，訪問團前往東京高等裁判所，現場恰逢民眾因建商使用石棉瓦致健康受損提起訴訟的集結，黃國昌即時向青年團說明此種類型的團體訴訟，在美國多年前即發生，也向團員解釋日本司法實務運作。面對大批群眾在法院門外集結、呼口號表達訴求，要求建商與政府出面謝罪，不僅沒有拒馬阻擋、更無警察驅離，黃國昌指出「沒有鐵拒馬隔開人民與法院，才是文明國家的表現」。此原不在既定行程中的參訪，意外成為青年團抵日後的一堂公民課，為此次訪日交流開啟貼近民主精神的起點。

