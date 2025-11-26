黃國昌訪日拜會維新會請益聯合政府 讚許珍貴借鏡

（中央社記者郭建伸台北26日電）民眾黨主席黃國昌率團訪問日本，今天在拜會日本維新會時，眾議員馬場伸幸向訪團分享聯合政府實際經驗。黃國昌表示，維新會的改革精神與民眾黨理念高度一致，維新會成為關鍵力量，替民眾黨提供珍貴借鏡。

黃國昌昨天率領民眾黨青年團出訪日本，展開4天訪問。訪團今天密集拜會日本多個主要政黨參眾議員，包含立憲民主黨、國民民主黨、參政黨、日本維新會。民眾黨晚間透過新聞稿轉述過程。

拜會日本最大在野黨立憲民主黨時，黃國昌表示，立憲民主黨接地氣，政黨文化靠近人民生活，非常值得台灣學習；交流過程中，立憲民主黨眾議員好奇民眾黨為何擁有廣大的年輕支持者，黃國昌表示，做為新興政黨，與傳統媒體並無長期深厚關係，因此另闢社群平台，透過直播、社群向各領域支持者直接對話。

廣告 廣告

拜會國民民主黨時，雙方針對少子化、居住政策、SMR小型核電、國內移轉投票制度等議題交換經驗。由於國民民主黨的YouTube頻道訂閱數已超過其他兩大政黨，黃國昌也好奇政黨自製節目，因此雙方相約安排民眾黨直播團隊赴日交流。

拜會參政黨時，黃國昌好奇如何把網路聲量轉換成實體選票。參政黨代表、參議員神谷宗幣分享，參政黨在全日本280多個選舉區成立地方黨支部，即使當地沒有選舉，也固定面對面與選民交流，因為再強的網路支持，如果沒有地方組織，都無法真正落地。由於正逢參政黨在東京友樂町舉辦街頭演講，黃國昌晚間也帶隊前往觀摩。

拜會日本維新會時，眾議院議員、台灣友好議員聯盟會長馬場伸幸回憶起先前曾與前民眾黨主席柯文哲會面，他特別詢問柯文哲身體健康狀況。馬場伸幸也分享聯合執政的實際經驗，表示維新會與自民黨簽署的協議涵蓋48項改革課題，並強調聯合政府不是政治交換，而是共同承擔國家的責任。

黃國昌表示，日本維新會的改革精神與台灣民眾黨理念高度一致，而維新會能在競爭激烈的政治環境中成為關鍵力量，也為民眾黨聯合政府理念提供珍貴借鏡。雙方青年也就人口高齡化、地方發展、國家安全等議題交換觀察與挑戰，期待未來持續交流。

結束今天4場拜會後，黃國昌表示，日本國會採比例代表制，不分區席次占比達4成，使小黨具更大生存空間，形塑高度多黨政治生態，是台灣值得借鏡的重要經驗。（編輯：楊凱翔）1141126