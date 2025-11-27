黃國昌訪日欲會面遭「親台派大老」婉拒...白營喊此說法要外交部澄清...林楚茵轟「亂砍外交預算還加要求」：你們就是巨嬰加慣老闆

民眾黨主席黃國昌率團出訪日本，不料有涉外人士稱遭到多位日本「親台派大咖」婉拒拜會，對此民眾黨副秘書長許甫今（27日）表示，此說法相當冒犯和失禮，希望總統府、外交部及相關國安單位出面澄清。對此，民進黨立委林楚茵質疑，民眾黨惱羞成怒竟要外交部澄清，今年外交部預算被藍白聯手亂砍一通，外交宣傳預算還被砍到零，民眾黨也是加害者，此嘴臉就是「你們就是巨嬰加慣老闆」。

據了解，黃國昌率領青年團訪日，原先安排過程中欲與自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子與日本維新會高層等人會面，不過都遭到婉拒。

廣告 廣告



針對民眾黨的要求，林楚茵質疑，民眾黨訪日見到不到大咖，惱羞成怒竟然要外交部澄清，民眾黨是在搞笑嗎？日本國會正值會議期間，議員們各自有行程，無法碰面難道也要怪外交部？



林楚茵批評，日本訪問吃癟就要外交部扛，就是「不給錢還拼命加要求」的慣老闆嘴臉。她痛斥，民眾黨先快速回想在高市首相因為挺台灣，受到中國霸凌時做了什麼？有聲援嗎？現在好意思要外交部幫忙澄清，什麼事都沒做也想跟日本討人情套交情？



對此，林楚茵提醒，今年外交部預算被藍白聯手亂砍一通，外交宣傳預算還被砍到零，民眾黨也是加害者，第一線外交同仁辛苦拼外交，白營在國內扯後腿，出國知道不容易又回頭要外交部「澄清」。



林楚茵再斥，民眾黨要外交部澄清一舉，她來幫忙點破，「你們就是巨嬰加慣老闆。」

(圖片來源：三立新聞網、林楚茵臉書)

更多放言報導

藍營領銜提案《國籍法》將在週五交付院會一讀！林楚茵點出「國民黨洗人口三部曲」：假結婚、真入籍、再參政...痛批藍白在立院「打開中國滲透台灣之門」

《全民安全指引》普發國民黨批亂花錢？林楚茵列在野從國庫挖上千億元：中央花錢都錯、藍白愛怎麼花就怎麼花？