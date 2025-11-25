黃國昌訪日盼中日衝突降溫 主張區域安全並強調臺灣應扮演「和諧、平衡」角色

民眾黨主席黃國昌主張，臺灣應扮演「和諧、平衡」角色，只有區域安全，臺灣才能安全。（圖片來源／民眾黨）

針對日相高市早苗「台灣有事」引發中日外交戰火一事，民眾黨主席黃國昌今（25）日率領台灣民眾黨青年團出訪日本時強調，「台灣不該成為衝突對立的中心或引信，要當區域和諧的平衡點與橋樑」。

此外，黃國昌在24日直播中透露，柯文哲接下來會啟動一系列「土城十講」，由他擔任首集特別來賓，分享對總統賴清德在搞什麼的觀察，同時絕對不會賴的「團結十講」，進行到一半被噓爆，就不敢再講下去。

針對黨內「兩個太陽」的說法，柯文哲昨晚上傳影片，是他前往中央黨部走走打招呼，當被問到這個問題笑稱，兩個太陽總比沒有太陽好，現在根本就是小黨，哪裡還有什麼兩個太陽？兩個太陽都怕熱度不夠。

黃國昌此行訪日擔任團長，副團長為台北市議員陳宥丞，以及國際部副主任廖偉宏、青年部副主任江孟霖和文宣部及青年團成員隨行，比照日本自民黨青年局培養青年人才和國際交流方式來推動。

柯文哲將啟動「土城十講」，兩個太陽都怕熱度不夠

據了解，黃國昌此行預計今日將拜會日華懇談會，明天則是拜會執政的自民黨，以及與高市合組聯合內略的維新會，另規劃拜會與自民黨「分手」的公民黨，以及立憲民主黨、國民民主黨等政黨。

民眾黨主席黃國昌率團訪問日本，將交流兩岸安全、聯合政府、能源、高齡化、長照等議題。（圖片來源／民眾黨）

此外，行程也規劃拜會日本台灣交流協會、外務省、笹川和平研究院，以及與法政大學學生交流、東京大學兩岸研究小組座談，和參訪長照機構。

由於中日外交衝突升溫，臺灣又作為第一島鏈中樞地位，兩岸與臺日關係議題，會是此行的重點。至於是否會有「隱藏版」行程，知情人士透露，這次定位為青年團活動，雙方會面層級應不會太高。

針對近日逐漸升高緊張情勢的中日關係，黃國昌強調，日本能源更高度仰賴臺灣海峽運輸，因此日本對於臺海安全格外關注，而中國則因為歷史和長年領土爭議，使雙方互信陷入赤字，如今因為臺灣議題導致對立升溫。

各界勿激化衝突應對話，臺灣扮演「和諧、平衡」角色

黃國昌強調，他能理解中日之間存有不同的史觀，有各自不同的民族情感，對日本而言，能源進口極度仰賴臺灣海峽運輸，因此對臺海局勢非常關切；但對中國而言，過去有日本侵華歷史，且彼此長期存在領土爭議。

他呼籲，各界切勿激化衝突，臺灣在這樣的環境中，扮演「和諧、平衡」角色，不該成為對立衝突的焦點；只有區域安全，台灣才能安全。而民眾黨絕對會盡力與各方建立穩定交流管道，致力成為區域和平的貢獻者。

有關訪日交流議題方面，民眾黨盼借鏡日本已邁入超高齡社會，臺灣應如何推動可長可久的長照保險制度與照顧體系，促進世代共榮，青年團代表廖先嶸表示，以及針對能源永續、關稅制度、社會福利與科技治理等議題交換意見。

數月前加入民眾黨的逢甲大學兼任助理教授吳皇昇則指出，包括聯合政府、地方創生，以及近期社會矚目的長照悲歌，都值得向日本學習更多經驗。

(原始連結)





