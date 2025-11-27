黃國昌訪日看街頭宣講 感嘆「年輕對抗國民黨、老了對抗民進黨」

黃國昌考察日本政治人物街頭宣講，感嘆自己年輕對抗國民黨，老了又對抗民進黨。（翻攝自黃國昌臉書）

民眾黨主席黃國昌率團訪日，傳出遭多位日本重量級政治人物婉拒會面，民眾黨副祕書長許甫則說是民進黨政府的「涉外人士」在台灣亂放話。黃國昌今天（27日）在臉書分享日本政治人物在街頭舉辦活動，狠酸「在台灣公共空間全部都被搞戒嚴」，感嘆年輕時為了對抗中國國民黨走上街頭，老了還要對抗民主進步黨走到街頭。

黃國昌率領民眾黨青年團赴日進行交流訪問，今天在臉書分享到東京友樂町實地觀察參政黨眾議員街頭宣講影片，他面對鏡頭表示「誰說車站出來的廣場不能夠辦政治集會活動，地鐵站出來多方便，為什麼在台灣公共空間全部都被搞戒嚴」；疑似在講今年3月宣講活動原本要借板橋車站站前廣場一事，不過當時黃澄清從頭到尾沒要借站前廣場，是申請站前廣場前馬路。

黃國昌接著又說：「民進黨拿到政權以後，巴不得大家晚上回家全部都去看政論節目，跟以前的中國國民黨一模一樣，我年輕的時候是，為了對抗中國國民黨走上街頭，結果老了還要對抗民主進步黨走到街頭。」接著苦笑嘆息，還被民眾黨發言人張彤笑稱「很充實」，他則說應該講人生為什麼這麼灰暗。

黃國昌任重道遠的宣言引起兩極評論，支持者留言鼓勵「老師加油」、「國昌老師辛苦了」，也有人狠酸「不如你意，都要對抗」、「老師搭一下日本警察肩膀表示友善」。





