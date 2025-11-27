黃國昌訪日碰軟釘子？民眾黨：把國會議員定義成小咖非常失禮

民眾黨副秘書長許甫回應媒體報導指黃國昌訪日碰軟釘子。民眾黨提供。



民眾黨主席黃國昌出訪日本，不過涉外人士認為，黃約見自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、東京都知事小池百合子與日本維新會高層都遭拒，是「軟釘子吃到飽」。對此，民眾黨副秘書長許甫今（11/27）天回應，所謂的涉外人士把黃國昌所見到的國會議員全都定義成不是親台的小咖，在外交上非常失禮，相關單位應該出面澄清滅火。

黃國昌近日出訪日本，昨天密集拜會日本主要政黨，包括立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會、參政黨等，並在現場觀察參政黨的街頭宣講，不過媒體報導指出，涉外人士認為，黃約見自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、東京都知事小池百合子與日本維新會高層都遭拒，是「軟釘子吃到飽」。

面對質疑，許甫表示，黃國昌帶著青年朋友到日本去參訪交流，除了跟國會議員見面外，還有觀察參政黨的街頭宣講，甚至還參觀社福長照機構，以及跟智庫交流等等，帶著青年朋友跟日本朋友有深度交流。

許甫說，非常感謝包括日華懇的會長古屋圭司在內的國會議員，他們坦誠無私的分享，讓青年朋友都學到了很多的經驗，可是有所謂的涉外人士，把這些國會議員全都定義成不是親台的小咖，這是非常冒犯，而且在外交上非常失禮的舉措。

許甫表示，希望總統府、外交部以及相關國安單位，一定要出來出面澄清滅火，這樣的新聞、傳聞，不要讓日本朋友認為台灣搞事、講鬼故事。

