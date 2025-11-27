黃國昌訪日與「高市桌子」合照遭譏！傳遭多名親台派大咖婉拒「軟釘子吃到飽」

民眾黨主席黃國昌率青年團訪日。廖瑞祥攝



民眾黨主席黃國昌近日率青年團訪日，由於2023年前主席柯文哲訪日曾拜會前首相野田佳彥、自民黨副總裁麻生太郎等人，各界關注黃國昌此次將會見哪些日本政壇人士。有媒體爆料，黃國昌原本希望拜會多位「親台派」大咖，包括麻生太郎、野田佳彥、東京都知事小池百合子與日本維新會高層，但都被婉拒。

黃國昌25日率領青年團訪日，當天下午即前往拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，及自民黨青年局長、眾議員平沼正二郎等人，共同關注台日關係、青年交流與聯合政府等議題。古屋圭司邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗辦公室合影，不過，後續民眾黨在臉書PO出訪團與高市的「桌子」合照照片，也在網路引發熱議，甚至遭網友惡搞P圖。

據《NOWnews》報導，黃國昌在安排訪日行程過程中，曾提出希望拜會自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、東京都知事小池百合子與日本維新會高層，不過，這些象徵親台派指標性人物都婉拒拜會。有知情人士透露，黃國昌身為民眾黨主席，日本在野黨主席時間允許下洽約通常都會安排會面。

知情人士指出，但黃國昌此次是率領「青年團」拜會，訪團成員僅有兩公職，會讓日方評估由黨主席層級接見並不恰當，讓黃國昌軟釘子吃到飽。此外，也有涉外人士評估，黃國昌就是用國會議員身分安排訪日行個人造勢之實，訪問名單宛如「過水」，並無特別的突破。

相較前主席柯文哲2023年宣布角逐總統大位之際啟程訪日，當時拜會了前首相野田佳彥與麻生太郎等人，成果頗豐，此次黃國昌也以主席身份訪日，待遇卻大不相同。據了解，而此次民眾黨同樣依循過去模式，要求外交部提供日本議員辦公室窗口由黨部自行聯繫，在國慶後展開動作，但最後仍因故由外交部協助。

