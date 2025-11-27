黃國昌訪日見不到大咖？白營PO舊照取暖被抓包 坐高市早苗位子拍照挨轟

政治中心／黃韻璇報導

黃國昌率團訪日，民眾黨議員陳宥丞PO出與麻生太郎的合照，被抓包是「拿舊照取暖」。（圖／翻攝自陳宥丞臉書）

民眾黨主席黃國昌日前率黨內青年前往日本交流，還秀出參觀日本內閣總理大臣暨自民黨總裁高市早苗的辦公室，並與辦公桌合影，但卻傳出黃國昌欲見前首相麻生太郎、東京都知事小池百合子等都遭拒絕。然而，民眾黨議員陳宥丞卻PO出與麻生太郎的合照，被抓包是「拿舊照取暖」，且陳宥丞還坐在高市早苗的位置上拍照，遭轟此行為相當沒禮貌，對此，他緊急解釋稱「是自民黨幹部請我坐下來拍照的」。

黃國昌近日率青年團訪日，展開「國際領袖培育計畫」，更發出與高市早苗辦公桌的合照。民眾黨指出，訪團有拜會日華議員懇談會會長暨自民黨眾議員古屋圭司、自民黨青年局長暨眾議員平沼正二郎，以及國民民主黨、參政黨的議員們。據《NOWNEWS》報導，黃國昌想約見前首相麻生太郎、東京都知事小池百合子、維新會高層、最大在野黨「立憲民主黨」黨首暨前首相野田佳彥等都遭拒絕，是「軟釘子吃到飽」。報導也引述涉外人士說法，指訪團僅有2名公職，日方評估由主席層級接見並不恰當。

黃國昌率團訪日，民眾黨議員陳宥丞坐高市早苗位置上拍照被罵爆。（圖／翻攝自陳宥丞臉書）

民眾黨訪日沒有見到麻生太郎，然而民眾黨議員陳宥丞卻在臉書PO出與麻生太郎的合照，引發疑惑，隨後被網友發現是拿舊照發文，且還有一張照片，陳宥丞直接坐在自民黨總裁辦公室、高市早苗辦公桌位子上拍照，律師林智群傻眼道，「民眾黨陳宥丞議員是把日本自民黨總裁辦公室當成babyboss嗎？我以為高中生在參觀法庭時，才會坐在法官席上面裝模作樣擺拍一下」。

網友也紛紛留言砲轟，「坐別人的辦公桌是非常沒有禮貌的事，何況對方的層級遠高於你」、「國中生畢業旅行的水準」、「在黨主席的位置擺拍，真的很失禮數耶，還是議員您的位置也可以開放給大眾去擺拍嗎」、「前次造訪的照片可以這次再PO出來」、「為什麼要PO舊照呢」、「隨便坐別人的位子，難怪人家不想見」、「前次到訪見到麻生，這次呢」、「發舊照片取暖？誠實很困難嗎」。

針對外界質疑，陳宥丞在留言區解釋，嗆網友「你有沒有判斷能力？知不知道是獨立思考？你有來過自民黨參訪？自民黨幹部請我坐下來拍照的！台灣就是有你們才會只有青鳥沒有思考！」

