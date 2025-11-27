黃國昌訪日見不到大咖 綠黨團酸：拍建築物外牆比拜會議員更在行

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌率黨內青年團訪問日本，卻遭媒體報導，想見前首相麻生太郎、東京都知事小池百合子等親台派政治人物都被婉拒拜會。對此，民進黨團今（27）日開酸，是承繼前主席柯文哲腳步，可能跟真人國會議員、政壇領袖合照不擅長，只跟桌拍牌照有經驗。

民進黨立院黨團今日由幹事長鍾佳濱針對輿情時事，接受媒體聯訪。

「可能是民眾黨傳統！」鍾佳濱指出，上次前主席柯文哲為了選總統到日本拜會，結果也是跟掛牌合照而已，或許民眾黨對於跟真人的國會議員、政壇領袖合照比較不擅長，但跟建築物外的單位標示牌、桌牌很有經驗。

廣告 廣告

鍾佳濱開酸，黃國昌主席是承繼著柯前主席的腳步，在日本留下美好的回憶。

據民眾黨台北市議員、訪日團副團長陳宥丞的臉書貼文顯示，民眾黨前次訪日是有能力見到前首相麻生太郎，當時更進行了閉門會談。然而，這次只受到日本眾議員（懇華會會長）古屋圭司、青年局長平沼正二郎接待。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

2027不是末日倒數 黑熊學院：關鍵在台灣是否準備好嚇阻中共

「兩顆太陽比沒有好」 黃國昌：柯文哲有分際、黨部沒他的辦公室