黃國昌訪日見不到大咖？黃珊珊嗆別見縫插針

▲民眾黨主席黃國昌（左）率青年團訪日，拜會自民黨。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌25日率民眾黨青年團赴日展開為期4天訪問，預計今晚返台。不過，日前有媒體報導，此次訪團都見不到「親台派大咖」。民眾黨立委黃珊珊今（28）日表示，大家不要再見縫插針了，從前主席柯文哲到他們的國會議員，跟日本的關係都非常的好，每一次訪日或訪問，都是要尊重人家，應該是說尊重當地的安排。

民眾黨立法院黨團今日舉行「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會，會後媒體詢問黃國昌訪日見不到大咖一事，黃珊珊回應說，她覺得大家不要再見縫插針了吧？從柯文哲到民眾黨國會議員，跟日本的關係都非常的好，那日方有各自不同安排，而且這次民眾黨是青年團的代表，她覺得每一次訪日或訪問，其實都是要尊重人家，應該是說尊重當地的安排。

黃珊珊說，這個不是誰見得到、誰見不到，「民眾黨從柯主席開始，我們每一個政黨主要領袖都見到過」。

