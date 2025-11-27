黃國昌訪日見不到親台大咖？ 民眾黨：外界放話非常失禮

日本 / 綜合報導

民眾黨主席黃國昌，帶領黨籍北市議員以及青年團，到日本東京訪問，昨(26)日先後拜會了日本立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員，進行交流。但有媒體報導，黃國昌原本想拜訪的親台派政治人物，包括自民黨副總裁麻生太郎，以及東京都知事小池百合子等等，結果全被婉拒。對此民眾黨副秘書長許甫反擊，外界的放話對於會面的日本議員，非常失禮，呼籲相關單位要出面滅火，不要讓日方認為台灣在搞事。

和日本在野黨議員相見歡，民眾黨主席黃國昌比讚握手全程保持微笑，25日展開訪日行程，民眾黨訪問團連續兩天拜會的對象，包括日華懇會長古屋圭司，在野的立憲民主黨、國民民主黨、參政黨議員等等，不過有媒體披露，黃國昌在事前安排行程時就提出，希望拜會自民黨副總裁麻生太郎，立憲民主黨主席野田佳彥，東京都知事小池百合子，和日本維新會高層等等，這些象徵親台派指標性人物，結果通通都碰了軟釘子被對方婉拒。

報導進一步指出，有知情人士透露，以黃國昌黨主席的身分來看，通常日本在野黨主席，只要時間允許都會安排會面，不過這次率領的是青年團，只有兩名成員具有公職，所以日方評估由黨主席層級接見恐怕並不恰當。

反觀前任黨主席柯文哲，在2023年6月的訪日行，不但見到了日本前首相野田佳彥，還有麻生太郎，相較之下會面層級似乎有落差，但民眾黨副祕書長許甫，對於見不到親台派大咖的說法嚴正駁斥，民眾黨副秘書長許甫說：「這是一個非常非常冒犯這些國會議員，而且也是在外交上非常失禮的舉措，不要讓日本朋友誤以為，台灣搞事在講鬼故事。」就擔心訪日行被唱衰，強調持續深化台日友好，在民眾黨陷入兩個太陽的話題之時，前後任黨主席的一舉一動，都成為外界關注的焦點。

原始連結







