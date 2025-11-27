黃國昌訪日見不到親台派大咖？ 許甫批：為攻擊政敵冒犯日國會議員？

民眾黨主席黃國昌（右8）率領青年團訪日，與日華懇會長古屋圭司（左8）在自民黨總裁高市早苗的辦公室合影。 圖：民眾黨／提供

[Newtalk新聞]

民眾黨主席黃國昌周二（25日）率領該黨青年團前往日本訪問，有媒體報導稱，黃此行欲見包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子與日本維新會高層都遭拒，並引述涉外人士評論，黃以黨主席身份出訪，訪問名單看來都在「過水」，行個人造勢之實。

民眾黨副秘書長許甫今（27 日）表示，涉外人士為了攻擊政敵，連整個日本國會議員們都冒犯？日華懇會長、自民黨眾議員古屋圭司若是「不親台的小咖」，那今年接見古屋兩次的總統賴清德？

黃國昌 25 日起率青年團訪日，預計周五（28 日）返台。然而，有網路媒體報導指出，黃國昌此次欲拜訪包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子與日本維新會高層，這些象徵親台派指標性人物都婉拒拜會。報導更引述知情人士表示，黃國昌身為民眾黨主席，日本在野黨主席時間允許下洽約通常都會安排會面，但黃國昌是率領青年團拜會，訪團成員僅有兩公職，會讓日方評估由黨主席層級接見並不恰當，讓黃國昌「軟釘子」吃到飽。

許甫先透過臉書發文指出，原來所謂的涉外人士，為了攻擊政敵，連整個日本國會議員們都冒犯下去？黃國昌已見的古屋圭司如果在外交體系眼中是不親台的小咖，「那光今年就接見過古屋兩次的賴總統是在……？」

許甫說，黃國昌帶著青年出訪日本交流，都是為中華民國台灣一起拚外交，這種失格的言論，真的盡顯政府相關涉外人士的雞腸鳥肚，這種放話新聞傳回日本，賴總統要再吃多少盤干貝、生魚片致歉嗎？恐怕只剩吞哇沙比才夠誠意了。

許甫今透過錄製影片再回應，日本常說「台灣有事，日本有事」，但這則放話新聞不要讓日本以為「台灣搞事，在講鬼故事」。他強調，黃國昌帶著青年朋友到日本參訪交流，除了跟國會議員外，還看街頭抗議、宣講，甚至會參加社福長照機構參觀、與智庫交流等，帶著青年朋友與日本朋友有深度交流，非常感謝包括古屋圭司等人的分享，讓青年朋友都學到很多經驗，不過看到所謂涉外人士把這些國會議員定義成「不是親台的小咖」？這是非常冒犯這些國會議員，也是在外交上非常失禮的舉措。

許甫說，希望總統府、外交部及相關國安單位一定要出來出面澄清、滅火，不要讓日本認為「台灣搞事、講鬼故事」。

