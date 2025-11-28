黃國昌訪日見嘸大咖？黃珊珊嗆見縫插針：柯文哲、立委跟日本關係很好

記者楊士誼／台北報導

黃珊珊回應「不要再見縫插針」，她表示，前主席柯文哲、國會議員跟日本關係非常好，每次訪日也要尊重當地安排。（圖／資料照）

民眾黨主席黃國昌、民眾黨北市議員陳宥丞日前率青年訪團前往日本，但傳出見不到前日相麻生太郎、野田佳彥等人，民眾黨則稱要外交部說明。民眾黨立委黃珊珊今（28）日回應「不要再見縫插針」，她表示，前主席柯文哲、國會議員跟日本關係非常好，每次訪日也要尊重當地安排，不是見不見得到的問題，而是自柯文哲開始每個黨的主要領袖都見過。

黃國昌近日率青年團訪日，展開「國際領袖培育計畫」，更發出與高市早苗辦公桌的合照。民眾黨指出，訪團有拜會日華議員懇談會會長暨自民黨眾議員古屋圭司、自民黨青年局長暨眾議員平沼正二郎，以及國民民主黨、參政黨的議員們。據《NOWNEWS》報導，黃國昌想約見前首相麻生太郎、東京都知事小池百合子、維新會高層、最大在野黨「立憲民主黨」黨首暨前首相野田佳彥等都遭拒絕，是「軟釘子吃到飽」。報導也引述涉外人士說法，指訪團僅有2名公職，日方評估由主席層級接見並不恰當。

黃珊珊今早在民眾黨團記者會上回應「不要再見縫插針」，她表示，從柯文哲、民眾黨的國會議員跟日本關係都非常好，日方也有時間要安排，而每次訪日也都要尊重當地的安排。她強調，不是「見不見得到」的問題，而是從柯文哲開始每個政黨主要領袖都見到過。

至於是否會要求總統賴清德針對國防特別預算，到立法院國情報告？黨團副召張啟楷表示，他們支持合理的國防預算，但特別預算細目並不清楚，而總統更有責任的跟民眾講清楚，所謂「北京2027年完成武統目標」是什麼意思。他說，邀請總統做國情咨文是民眾黨的長久主張，也是總統賴清德跟柯文哲辯論時所提出的，如今卻嚴重跳票。他表示，若民進黨不要再阻擋，讓民意好好監督賴清德，當然會邀請他來立法院。

