黃國昌訪日見嘸親台派大咖 綠酸沒人想沾上

▲黃國昌率青年團訪日，據悉安排親台派大咖拜會都遭拒，軟釘子吃到飽。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌日前率領青年團訪日，據悉安排過程中欲約見包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子與日本維新會高層都遭拒，軟釘子吃到飽，對此綠委賴瑞隆今（27）日表示，日本政要都清楚知道避免跟他見面增加困擾，「沒人想跟他沾惹上」。

黃國昌率團赴日拜訪欲拜訪親台派大咖屢吃閉門羹，對此賴瑞隆表示，日本政要清楚知道，避免跟黃國昌見面增加困擾，也避免被日本民眾反彈。

賴瑞隆說，黃國昌拜訪日本政要是為了個人造勢，想要參選2026新北市長選舉，要擴大自身影響力，日本政要不會替其背書，且黃國昌在台灣仇恨值這麼高，台灣人對其不信任，民調狀況也不好，「沒人想跟他沾惹上」。

