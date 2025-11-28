黃國昌訪日遭酸見不到大咖 黃珊珊：與日本關係非常好別見縫插針

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌25日率民眾黨青年團赴日訪問，預計今晚回國，不過日前有媒體報導，此次訪團約見所謂「親台派大咖」都沒見到，碰軟釘子。民眾黨立委黃珊珊今（28）日說，大家不要再見縫插針了，從柯文哲到他們的國會議員，跟日本的關係都非常的好，每一次訪日或訪問，都是要尊重人家，應該是說尊重當地的安排。

民眾黨立委黃珊珊。（圖／民眾黨團提供）

黃珊珊今天上午在黨團記者會受訪，媒體詢問黃珊珊，過去也有跟著柯文哲有訪日過，這次民眾黨訪日，例如說要見前首相麻生太郎，或者是東京都知事小池百合子，都有被傳出說是被婉拒的，這是不是民眾黨這次訪日見不到大咖的一個困境？

黃珊珊回應，她覺得大家不要再見縫插針了吧？從柯文哲主席到民眾黨國會議員，跟日本的關係都非常的好，那日方有各自不同安排，而且這次民眾黨是青年團的代表，她覺得每一次訪日或訪問，都是要尊重人家，應該是說尊重當地的安排。這個不是誰見得到、誰見不到，民眾黨從柯主席開始，「我們每一個政黨主要領袖都見到過」。



