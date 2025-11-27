黃國昌訪日一個大咖沒見到？王義川：第一次看到這種事！

論壇中心／郭芳瑜報導

民眾黨主席黃國昌率領青年團訪日，粉專秀出參觀日本首相高市早苗辦公室，與辦公桌合影的照片，據悉原本還打算約見自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥和東京都知事小池百合子等人卻都遭拒。民進黨立法委員王義川在《台灣最前線》節目中指出，出訪拜會應該遵守基本的外交禮儀，第一次看到有政黨出訪，沒有事先跟對方約好，而是臨時跟對方敲時間。

黃國昌在粉專PO出訪日的短影片，是他們跑去日本高等裁判所，在街頭碰到抗議人士，結果卻直接跑去訪問對方。王義川表示，這種默默在旁邊觀察就好，怎麼還會跑去訪問，「只能說這個黨很奇怪」。對於黃國昌率團與高市早苗的辦公桌合照的行為，王義川表示他完全搞不懂，他無法理解為什麼黨主席不在，黃國昌還要率團闖對方辦公室拍合照，就算去當地見不到高層人物，但至少有見到會長，「為什麼還要直闖人家辦公室合照」。

原文出處：黃國昌訪日一個大咖都沒見到？王義川：第一次看政黨出訪沒事先約好！

