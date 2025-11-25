黃國昌訪日「柯文哲秒回民眾黨部」！遭問「見縫插針」阿北藏不住

政治中心／綜合報導



民眾黨前主席柯文哲深陷多重風波而卸下原本主席職位，日前被拍到現身民眾黨中央黨部所在台玻大樓的他再次掀起討論，對此黃國昌就澄清柯文哲確實有在台玻大樓工作「但不是在黨部」，沒想到昨（24日）柯文哲帳號卻突發曬出一段與現任主席黃國昌同拍的對談畫面，柯文哲認了「來黨部走走」，甚至自己提起「兩個太陽」話題了。

柯文哲公開與黃國昌一起拍片成果，自曝「來黨部走走」，還主動回應「兩個太陽」話題。（圖／翻攝自IG@doctorkowj）

民眾黨前主席柯文哲在現任主席黃國昌準備出訪日本之際，現身來到黨部「走走」，隨後柯文哲現場遭到提問，是不是知道黃國昌要去日本、他才看準時機「班師回朝」，黃國昌趕緊應話，幫柯文哲出主意回答：「對！他終於出去了我就趕快可以進來」，隨後又被提問：「你有覺得這裡很熱嗎？」，因為眼前有「兩個太陽」，柯文哲就表示：「這才是我真正要講的，兩個太陽比沒有太陽好」，他認為其實也不需要太陽在，因為民眾黨的工作人員都很認真，又再度強調民眾黨是「小黨」，認為「兩個太陽都怕不夠熱」。

兩人被問到是否準備好被外界「見縫插針」時，黃國昌高喊要展現民眾黨戰力。（圖／翻攝自IG@doctorkowj）

被問到有什麼想要給黃國昌出訪日本的建議，柯文哲認為黃國昌「哪需要我提醒」，只給了一句：「戰略確定，剩下就是應變」，想到中國和日本最近關係緊張，「我相信你一定會先討論過，然後有一個我們的基本態度」，黃國昌則回應「扮演善意穩定和平的橋樑」，兩人鏡頭前互動有來有回，緊接著柯文哲、黃國昌又被拋出問題，影片記錄黃國昌才剛要走、柯前主席就回來的情況，外界好奇他們是否已經準備好被「見縫插針」，黃國昌秒回應：「我覺得吼、要讓他們見識到台灣民眾黨的戰力」、「棒子傳過去又傳回來」，揚言要「讓他見識到台灣民眾黨的可怕」，一旁柯文哲則沒有回應、只跟著黃國昌呵呵笑，表達自己的心情。

遭問是否已經準備好會被「做一條見縫插針」，黃國昌急喊話、柯文哲則在一旁笑出聲。（圖／翻攝自IG@doctorkowj）









