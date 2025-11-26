黃國昌訪日「獲邀入高市辦公室」 自民黨眾議員：我們都是挺台派

自民黨眾議員古屋圭司，邀請民眾黨訪團至日本首相高市早苗辦公室。（民眾黨提供）

民眾黨主席黃國昌昨（25日）率青年團訪問日本，拜會自民黨眾議員古屋圭司、平沼正二郎等人，關注台日關係、青年交流等議題，進行深度對談。其中，古屋圭司也邀請訪團進入日本首相高市早苗辦公室，黃國昌則代表民眾黨致謝，「台日透過國會外交、跨黨派建立友誼橋樑是很重要的事」。

民眾黨主席黃國昌昨（25日）率青年團訪問日本，自民黨眾議員古屋圭司邀請訪團進入日本首相高市早苗辦公室，並強調「我們都是挺台派，很高興台灣民眾黨到來」。黃國昌則當面致謝，並指出「台日間透過國會外交、跨黨派建立友誼橋樑都是很重要的事情」，感謝自民黨持續展現友好。

廣告 廣告

針對日本聯合政府制度，黃國昌表示，日本政黨在競爭之外仍能合作值得台灣借鏡，高市早苗領導的自民黨能與其他在野黨組成聯合內閣深感佩服，特別是聯合政府協議書中的政策主張；古屋圭司則勉勵，民眾黨還很年輕，自民黨在創立之初也很年輕，歷史是由一群抱有使命感的人所創造出來，期待民眾黨也能創造屬於自己的歷史，「一個政黨最重要的就是要有自己的理念、綱領，政黨只要有好的政黨理念、哲學，就算面臨很大困難也能夠克服」。

訪團接續拜會自民黨眾議員平沼正二郎，對方回憶先前訪台時受到的熱情接待，也提到自民黨與民眾黨的定期交流，「民眾黨在青年之間的支持度高，我們要加以學習」。黃國昌說明，自民黨長期在國會與民間對台展現堅定支持，「台日在歷史上有深厚連結，面對許多社會課題，雙方都擁有能共同研討與合作的空間」，本次訪問日本最重要的任務，就是代表台灣向日方表達感謝，「雖然是民眾黨出訪，但是走出台灣，就是代表台灣」。





更多《鏡新聞》報導

香港師生團連年赴日交流！突以「安全問題」喊卡 加入抵制行列

川習通話後急電高市 日媒：傳將說明「台灣問題」對話內容

賴清德投書《華郵》感謝川普 承諾提升國防預算捍衛民主