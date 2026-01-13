即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民眾黨主席黃國昌前（11）日閃電赴美3天，宣稱是要至華府向美方高層交流軍購、關稅等議題，外傳訪團此行成功造訪白宮國安會與AIT華盛頓總部，就連AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）也陪同，不過外傳台美已達成關稅協議，對台關稅為15%，而交換條件是台積電（TSMC）得在當地再設5座半導體廠。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（13）日受訪時指出，黃國昌此趟搭飛機還沒到美國前，就有傳出這樣的消息，他們還是正面看待黃主席的努力，無論他是用「Wi-Fi」（無線網路）或念力來促成這樣的結果，都應要予以支持。





今早9時20分，鍾佳濱在立法院議場前受訪回應時事。他指出，台美關稅議題從去（2025）年4月以來就受到各界關注，目前傳出會有比較正面的結果。根據美媒報導，可期待的關稅稅率15%，可能是國人在台美關稅能夠促進雙方貿易情況下一個樂見的結果，因此對能促成台美關稅合理制定的任何努力，民進黨團都予以正向看待。

鍾佳濱說，「當然黃主席此趟搭飛機、還沒到美國之前，就有傳出這樣的消息，我們還是正面看待他的努力，因為在飛機上就算可以用『Wi-Fi』，或是用念力來促成這樣的結果，我們都覺得應該要予以支持」。

針對外傳台美最新關稅稅率為15%，鍾佳濱則強調，民進黨團都會很審慎去看待美媒報導，那至於美國政府官方有任何的期待跟要求，可以透過磋商來決定。

他指出，台灣認為台積電是護國神山，對台股也有相當大的貢獻，但不可諱言其資金來自很多國際資本的挹注，雖然該公司在台灣股市上市，但它也是外資最熱衷投資的一個對象，因此這樣來自國際的資金，在美國尋求最適當的運用，也是個全球布局的考量，民進黨團尊重台積電基於不只台灣與世界晶片的供應市場上，做出最好布局。

最後，鍾佳濱強調，有關台積電赴美投資的議題，外界高度的關注，但從最後的市場反應來看，台積電所做的決定，應該都符合市場的期待。





原文出處：快新聞／黃國昌訪美中！台美關稅傳15% 鍾佳濱：用Wi-Fi或念力促都支持

