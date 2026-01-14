黃國昌訪美內容保密！遭洗版雙標：自己保密別人就黑箱

政治中心／綜合報導



民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美，今（14）日返回台灣並舉辦記者會，表示本趟除了與美溝通軍購特別條例，也談台美之間的關稅議題，以及表達兩岸必須保持友善溝通的立場，過程中透露，去拜會USTR美國貿易代表署後，才知道原來台美之間的條件都已經談妥，表示「我們也是滿驚訝的」。事後同行的民眾黨前國際部主任林子宇便透過臉書，分享了記者會上的相關內容，沒想到卻引來網友開酸「自己就基於誠信保密，民進黨就是黑箱談判？」。





廣告 廣告

黃國昌旋風訪美「內容超保密」！網洗版轟「雙標」：自己保密民進黨就變黑箱？

民眾黨稍早召開記者會，說明訪美成果。（圖／民視新聞）





針對本次旋風訪美行程，黃國昌表示，除了與美方討論軍購特別條例以外，另一方面民眾黨代表團也前往USTR美國貿易代表署，討論台美關稅議題；黃國昌表示，原來台美之間的條件都已經談妥，「我們也是滿驚訝的」，竟然是到了美國，才知道條件都已經談好。



另一方面，黃國昌也加碼爆料，這筆1.25兆軍購特別條例，有「相當部分」並非向美國採購軍武；至於剩下的經費究竟要用來做什麼？他希望國防部下星期到外交國防委員會詳細說明相關內容，接著透露未來民眾黨也會提出自己的軍購特別條例。

黃國昌旋風訪美「內容超保密」！網洗版轟「雙標」：自己保密民進黨就變黑箱？

黃國昌透露未來民眾黨也會提出自己的軍購特別條例。（圖／民視新聞）





事後民眾黨前國際部主任林子宇則在臉書發文，分享了記者會上的相關內容，「我抵達台灣，即收到保密請求，基於外交誠信，台灣民眾黨會遵守」；「此行拜會包含美國貿易代表署、美國國務院、AIT/W、美國戰爭部「等」行政部門」；「與對等、符合台灣訪團關注之議題之人選會面」；「去年就有出訪規劃，我方主動喊停；我卸任前夕恰逢美國國務院針對對台軍購八大項進行國會知會程序，我們又將出訪議題拿出來討論，美方協助推展，並盡善盡美依照我們的期待，一天密切的會議安排」；「台灣不管政府和政黨都應該跟對岸溝通與交流」；「軍購『過去犯的錯』不能也不應再犯」；「民眾黨會提出自己版本的特別條例」。

黃國昌旋風訪美「內容超保密」！網洗版轟「雙標」：自己保密民進黨就變黑箱？

民眾黨前國際部主任林子宇分享了記者會上的相關內容，引發炮轟。（圖／翻攝林子宇臉書）





文章曝光後，網友們當場傻眼開酸「欸不是，那之前批評別人不講出來是黑箱，現在自己打自己嘴巴這麼用力的嗎？」、「阿不是啊，別人就要公開透明，你們就可以保密協定」、「人民有知的權利，所以到底談了什麼，請講出來啊，不要推給美方說什麼保密」、「自己就基於誠信保密，民進黨就是黑箱談判？雙標成這樣怎麼好意思」。

黃國昌旋風訪美「內容超保密」！網洗版轟「雙標」：自己保密民進黨就變黑箱？

大多網友都認為民眾黨實在過於雙標。（圖／翻攝林子宇臉書）





另外，也有人質疑「好想知道，短短幾小時怎麼安排4個以上的行政部門，請分享及教我們如何如此精準有效率的安排美國貿易代表署、美國國務院、AIT/W、美國戰爭部等行政部門」、「怎麼這種成天愚弄選民的政黨，還有人會支持，真的是很可憐，根本詐騙集團黨」、「短時間去拜會這麼多單位，真的可以談什麼，這麼有效率？！要確餒！」。









原文出處：黃國昌旋風訪美「內容超保密」！網洗版轟「雙標」：自己保密民進黨就變黑箱？

更多民視新聞報導

黃國昌訪美搞神祕還想「做1事」！林智群連發3文開嗆

票投國民黨「台灣變伊朗」！汪潔民240字開轟藍白

柯要陳昭姿「完成代孕法案」才能走！謝震武40字開嗆

