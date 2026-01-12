黃國昌訪美刷存在？轉機PO文稱民進黨想鬥臭在野 網友11字開酸

即時中心／潘柏廷報導

民眾黨立院黨團總召、黨主席黃國昌，將按照黨內規定「兩年條款」辭掉立委，但他昨（11）日突然宣布要親自率團前往美國華盛頓，並與美政府部門會談國防及關稅議題，消息一出被民進黨大力抨擊，使得黃國昌今（12）日中午在臉書在臉書開罵「為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？即使犧牲國家利益，也在所不惜！」，雖貼文底下有不少支持者喊加油，但也有網友留11字開酸，內容也隨之曝光。

黃國昌在台灣時間12日中午於臉書表示，轉機途中，看著民進黨對民眾黨此次訪美的反應，悲哀難過的情緒，油然而生。

「我們國家的執政黨，到底怎麼了？」，黃國昌質問，為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？即使犧牲國家利益，也在所不惜！「為了台灣、為了解決問題，再忙再累，我們還是毅然起身，果敢行動」。

他宣稱，民進黨在背後的謾罵譏諷，反映出的，只是自身格局的低下。有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸，「再說一次：當執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家」。

雖然本篇貼文獲得相當多支持者留言喊「加油」，但也有網友留言喊「畢業旅行也要把錢花完囉」，而民間組織「辜寬敏基金會」也在底下開罵黃國昌「美國人爸爸一天不說謊會很難過喔？ 剩下19天就要變成一介平民，你是能代表誰去談判了？」。





