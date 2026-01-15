黃國昌訪美劇本被撕爛？媒體人喊「太Low了」：真的很慘

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨主席黃國昌近日率團訪美，稱要談關稅及國防議題，但先是關稅被外媒破梗，美國在台協會（AIT）也表態力挺國防特別預算，形同打臉黃此行目的。媒體人詹凌瑀說，黃國昌的劇本完全被撕爛，操作手法真的太Low了，也真的很慘。

詹凌瑀今（15）日以「這是狗急跳牆還是尾巴搖狗？」為題發文表示，黃國昌這趟訪美，說穿了就是為了出口轉內銷，想用訪美來假裝自己不親中，想用談關稅來假裝自己有高度。

詹凌瑀直言，殊不知黃國昌的劇本完全被撕爛，關於關稅議題，被《紐約時報》直接破梗，這下連早就知道的馬後炮都沒得放，下機時只能故弄玄虛。

詹凌瑀提到，關於國防議題，黃國昌眼看關稅沒戲唱，只好回頭打軍購預算搏聲量。原本想帶風向說錢亂花，結果失控的蔥粉直接把它升級成不准買，搞到AIT罕見出手打臉。

詹凌瑀強調，這真的很慘，黃國昌原本想當個精明的操盤手，結果被美國看破手腳，回台灣又拉不住失控的支持者。黃搞了半天，花了幾十萬飛一趟，就為了回台灣演那場「我不能說」的苦情戲？ 機關算盡太聰明，最後落得AIT打臉、粉絲暴衝，這操作真的太Low了。

