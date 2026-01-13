黃國昌訪美原因曝！華府人士：美方盼黃國昌帶領民眾黨在國防議題「與民主盟友同陣線」

民眾黨主席黃國昌啟程訪美，據透露，黃國昌曾表達將支持國防特別預算，但希望展現態度前，能在美國實地觀察。一位負責台美事務的華府人士指出，因此美方協助安排相關行程，期待黃國昌返台後，能帶領民眾黨在國防安全與對外事務的路線上，與所有民主友盟站在同陣線，做出對台灣國家利益最正確的選擇。

據了解，本次美國行源於黃國昌在台期間，曾向美方表達，為了國家安全他和他的政黨，將支持包括國防特別預算在內的重要防衛投資，但也希望在展現態度前，能有在美國實地了解觀察的過程。

因此，美方協助安排相關行程，包括安排了白宮國安會（NSC）、國務院以及防衛事務相關等重要官員和其見面，並應請求安排美國貿易代表署（USTR）官員與其會面。

一位華府人士受訪時表示，美方、印太盟友都密切關注台灣的政治動態，美方最深切的期待，是希望黃國昌及其領導的政黨，能避免因為國內政黨間的歧見，在攸關國家生存的關鍵安全議題上，受到立場傾向北京的政黨或人士的左右，從而對台灣造成極為不利的衝擊。

該人士指出，目前第一島鏈各國正加速提升自身的國防準備，台灣若因內耗而停滯，後果將極為嚴峻，而美方此次高規格的接待與細心安排，目的只有一個「協助黃國昌能在相關議題上做出正確判斷」。

該人士表示，美方期待黃國昌返台後，能帶領民眾黨在國防安全與對外事務的路線上，與所有民主友盟站在同陣線，做出對台灣國家利益最正確的選擇。

（圖片來源：民眾黨）

